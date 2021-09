Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wuermeling: Bei europäischer Cloud-Aufsicht Kompetenzen klar regeln

Die europäischen Gesetzgeber müssen bei der Etablierung eines Gesetzes über die Beaufsichtigung von Cloud-Anbietern nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling die Kompetenzen klar regeln.

Haus & Grund fordert von Kommunen Bekenntnis zur Hebesatzanpassung

Der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland hat davor gewarnt, dass mit der Reform der Grundsteuer "ein bürokratisches Monstrum erschaffen" worden sei, und die Kommunen zu einer Hebesatzsenkung aufgefordert.

Regierung startet Sonderprogramm "Brücken-Link"

Das Bundesverkehrsministerium hat das Sonderprogramm "Brücken-Link" gestartet, um nach eigenen Angaben eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft zu sichern.

Maas sichert Staatengemeinschaft verlässliche Außenpolitik nach Bundestagswahl zu

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat der internationalen Staatengemeinschaft Kontinuität in der deutschen Außenpolitik nach der Bundestagswahl versprochen. Er habe allen Gesprächspartnern am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung "sehr deutlich gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Ausgang der Bundestagswahl die Kontinuität wesentlich verändern wird", sagte Maas am Donnerstag in New York.

EZB könnte PEPP wegen hoher Inflation im März beenden - Agentur

Viele Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Verbraucherpreise im Euroraum stärker als von der EZB Anfang des Monats prognostiziert steigen werden. Wie die Agentur unter Berufung auf acht namentlich nicht genannte Ratsmitglieder schreibt, wird das als weiteres Argument dafür gesehen, die EZB-Bilanz nicht mehr im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP zu vergrößern.

Italien kündigt finanzielle Erleichterungen wegen hoher Gas- und Strompreise an

Angesichts der derzeit hohen Gas- und Strompreise hat Italiens Regierungschef Mario Draghi Erleichterungen in Milliardenhöhe angekündigt. Vor dem Arbeitgeberverband Confindustria sprach er am Donnerstag von Maßnahmen im Umfang von drei Milliarden Euro, die vor allem ärmeren und verwundbaren Haushalten des Landes zugute kommen sollen.

Britische Regierung will strauchelnde Versorger nicht auffangen

Strauchelnde britische Energieversorger können nicht auf Rettung durch den Staat hoffen. Es könnten in den kommenden Wochen noch mehr Versorger in die Pleite rutschen, sagte Energieminister Kwasi Kwarteng im Parlament. Die Regierung werde sie nicht auffangen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 18. September wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 351.000.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im August

Die US-Wirtschaft ist im August weiterhin überdurchschnittlich gewachsen, wenn auch langsamer als im Juli. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von 0,29, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für Juli wurde der Indexstand auf 0,75 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 0,53 genannt worden war.

US-Wirtschaft verliert im September an Schwung

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im September verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,5 von 55,4 Punkten im Vormonat.

Algerien sperrt seinen Luftraum für marokkanische Flugzeuge

Algerien hat seinen Luftraum für alle Flugzeuge aus dem Nachbarland Marokko gesperrt. Die algerische Präsidentschaft teilte in einer Erklärung mit, diese Schließung des Luftraums gelte ab "sofort".

Nach China will auch Taiwan dem Handelsabkommen CPTPP beitreten

Nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorstoß von China hat sich auch Taiwan um eine Mitgliedschaft im transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beworben. Die meisten Mitgliedsländer des Abkommens gehörten zu den wichtigsten Handelspartnern Taiwans, sagte ein Regierungssprecher in Taipeh.

Kanada Juli Einzelhandelsumsatz -0,6% gg Juni

Kanada Juli Einzelhandelsumsatz ex Kfz -1,0% gg Juni

