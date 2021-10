Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konsum der US-Haushalte steigt im August

Die US-Konsumausgaben sind im August gewachsen und signalisierten damit, dass die wirtschaftliche Erholung in den USA an Fahrt gewinnt. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Ausgaben um 0,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. Für Juli wurde ein revidiertes Minus von 0,1 Prozent (vorläufig: Plus von 0,3 Prozent) genannt.

US-Notenbanker Kashkari mit baldigem Tapering einverstanden

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, geht davon aus, dass der Leitzins noch einige Jahre nahe Null bleiben wird, befürwortet aber eine baldige Rücknahme der Anleihekäufe der Zentralbank. Die Federal Reserve kauft monatlich Staatsanleihen und Hypothekenanleihen im Wert von etwa 120 Milliarden Dollar, um ein reibungsloses Funktionieren der Märkte zu gewährleisten und die Wirtschaft während der Pandemie zu unterstützen. Außerdem hat sie ihren Leitzins auf nahezu Null gesenkt.

ISM-Index für US-Industrie steigt im September

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im September beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 61,1 (Vormonat: 59,9). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 59,5 prognostiziert. Unter den stark beachteten Unterindizes verharrte der für Neuauftrage bei 66,7, jener für die Beschäftigung legte zu auf 50,2 (Vormonat: 49,0).

Stimmung der US-Verbraucher im September verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 72,8 von 70,3 per Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 71,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 71,0. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 68,1 (Vormonat: 65,1, vorläufig: 67,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 80,1 (78,5 bzw 77,1) angegeben.

Markit: US-Industrie zeigt im September nachlassende Tendenz

Die Aktivität in der US-Industrie hat im September im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 60,7 von 61,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 60,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 60,5 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson sagte trotz des jüngsten Rückgangs, die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot und die US-Wirtschaft sei dabei heiß zu laufen.

Opec-Chef warnt vor zu geringen Investitionen in Ölproduktion

Der Generalsekretär der OPEC hat vor weiteren Energieengpässen gewarnt, wenn die Welt nicht verstärkt in die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen investiert. Dies ist die erste umfassende Reaktion des Kartells auf die zunehmenden Forderungen nach einer Begrenzung dieser Ausgaben. Im Mai hatte die Internationale Energieagentur erklärt, dass die Investitionen in neue Projekte zur Versorgung mit fossilen Brennstoffen sofort eingestellt werden müssen, wenn die Welt die Netto-Kohlenstoffemissionen bis 2050 auf null senken will.

Grüne und FDP bekennen sich zu "Aufbruch" in neuer Regierung

Grüne und FDP haben nach ihrem zweiten Sondierungsgespräch über ein "neues Bündnis" den Willen zu einem gemeinsamen Aufbruch betont, aber auch bisher bestehende Differenzen betont. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, es handele sich um einen "historischen Moment" in der deutschen Gesellschaft, "weil es eine Politik voraussetzt, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet, sondern für einen wirklichen Aufbruch, für eine wirkliche Erneuerung in dieser Gesellschaft sorgt". Es gelte, gerade bei den großen Zukunftsaufgaben "jetzt einen Aufbruch gemeinsam zu schaffen".

Länder lehnen Extras für Gesundheitspersonal in Tarifrunde ab

Kurz vor Beginn der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder weisen die Arbeitgeber die Forderung nach überproportionalen Lohnerhöhungen für Gesundheitsberufe zurück. "Eine zeitweise Belastung zu Corona-Zeiten darf nicht dazu führen, dass wir dauerhaft die Löhne erhöhen", sagte Chef-Verhandler Reinhold Hilbers (CDU) der Zeitung Welt am Sonntag.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juli BIP -0,1% gg Juni

Kanada Juni BIP revidiert auf +0,6%

