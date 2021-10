Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Regierung: Kein großer Deutschland-Bezug von "Pandora Papers"

Das Bundesfinanzministerium sieht aus den bisher bekannt gewordenen Enthüllungen der "Pandora Papers" über Geschäfte mit Briefkastenfirmen keinen großen Deutschland-Bezug. "Als Vermutung liegt nahe, dass der Deutschland-Bezug jetzt erst einmal nicht so groß ist", sagte Ministeriumssprecherin Kristina Wogatzki bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dies sei allerdings "eine vorläufige Einschätzung", hob sie hervor.

Brüssel will Vorgehen gegen Briefkastenfirmen verschärfen

Im Zusammenhang mit den jüngsten Enthüllungen zu weltweiten Briefkastenfirmen in den "Pandora Papers" will die Europäische Kommission ihr Vorgehen gegen Steuerhinterziehung verschärfen. Der Sprecher von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, Daniel Ferrie, verwies in Brüssel auf einen bis zum Jahresende geplanten Gesetzesvorschlag.

Berenberg: EZB hebt Ende 2023 Zinsen an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Leitzinsen nach Einschätzung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding Ende 2023 anheben. "Wir erwarten, dass die Inflation 2023 bei 1,9 Prozent liegen wird und damit höher als von der EZB derzeit mit 1,5 Prozent erwartet", sagte er in einer Pressekonferenz.

Mehrere Euro-Länder fordern gemeinsamen Energiepreis-Stopp

Mehrere Euro-Länder fordern ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen die massiv gestiegenen Energiepreise. Spanien, Frankreich und Griechenland machten am Montag vor Beratungen der Finanzminister der Eurozone in Luxemburg Druck zum Handeln.

Pipeline Nord Stream 2 wird mit Gas befüllt

Der Betreiber der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 hat damit begonnen, die Leitung mit Gas zu befüllen. Damit werde der notwendige Druck für spätere technische Tests aufgebaut, erklärte das Unternehmen am Montag. Zuvor sei die Pipeline mit Messgeräten umfassend untersucht worden.

Anwalt: Verfahren gegen Puigdemont in Italien ausgesetzt

Die italienische Justiz hat am Montag die Prüfung des europäischen Haftbefehls gegen den früheren katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont nach Angaben seines Anwalts ausgesetzt. Das Gericht in Sassari auf Sardinien wolle eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in dem Fall abwarten, sagte Puigdemonts italienischer Anwalt Agostinangelo Marras.

Britisches Militär beginnt mit Treibstofflieferungen an Tankstellen

Das britische Militär hat mit der Belieferung von Tankstellen begonnen, um die Treibstoffknappheit in England zu verringern. Soldaten in Tarnuniform waren an einer Raffinerie nördlich von London zu sehen. Insgesamt 200 Militärangehörige sollen an der "Operation Escalin" teilnehmen, die dem anhaltenden Mangel an Lkw-Lieferfahrern nach dem Brexit entgegenwirken soll. Sie werden einem Regierungssprecher zufolge in London und Südengland eingesetzt.

Johnson hält Energieversorgung mit Erneuerbaren bis 2035 für möglich

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat einen vollständigen Verzicht auf fossile Energieträger in Großbritannien bis 2035 für möglich erklärt. Bei Berücksichtigung der Techniken zur Speicherung von Kohlendioxid und der Wasserstofftechnologie könne das Vereinigte Königreich "möglicherweise bis 2035 eine vollständig saubere Energieproduktion" aufbauen, sagte Johnson am Montag britischen Rundfunksendern.

Algerische Medien sprechen von "beispielloser Krise" mit Frankreich

Algerische Medien haben die Spannungen mit Frankreich als "beispiellose Krise" bezeichnet. Kritische Bemerkungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hätten zu Spannungen geführt, "die lange andauern werden", schrieb die algerische Zeitung Liberté. Am Wochenende hatte Algerien aus Ärger über Frankreich nicht nur seinen Botschafter aus Paris zurückgeholt, sondern auch noch seinen Luftraum für französische Militärmaschinen gesperrt.

Russland meldet weitere Tests mit der Hyperschall-Rakete Zirkon

Russland hat am Montag zwei weiteres Tests mit seiner Hyperschall-Rakete Zirkon bekanntgegeben. Zunächst gab die Regierung in Moskau einen Raketenstart vom U-Boot "Sewerodwinsk" an der Meeresoberfläche bekannt, anschließend folgte ein Test des Marschflugkörpers von dem inzwischen abgetauchten U-Boot, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Opec+ hält an Plänen einer schrittweisen Förderausweitung fest

Die großen Ölförderländer sehen von einer stärkeren Erhöhung der Produktion ab. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder und ihre Verbündeten, die zusammen als Opec+ auftreten, bestätigten bei ihrem monatlichen Treffen die bisherige Vereinbarung einer schrittweisen Steigerung der Produktion.

Luftfahrtverband erwartet in diesem Jahr knapp 52 Milliarden Dollar Verlust

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie werden die Fluggesellschaften weltweit in diesem Jahr nach den Berechnungen des Branchenverbands Iata knapp 52 Milliarden Dollar (44,5 Milliarden Euro) Verlust machen. Auch 2022 werden die Airlines weitere 11,6 Milliarden Euro Verlust einfliegen, wie der Luftfahrtverband am Montag in Boston mitteilte.

Fluggesellschaften wollen ihre CO2-Emissionen bis 2050 auf "netto null" absenken

Fluggesellschaften weltweit haben sich auf ein gemeinsames Ziel zur Reduktion ihres CO2-Ausstoßes geeinigt. Bis 2050 wollen die Airlines ihre CO2-Emissionen auf "netto null" reduzieren, wie der Branchenverband Iata am Montag erklärte. "Für die Luftfahrt ist netto null eine mutige und kühne Zusage", erklärte Iata-Generaldirektor Willie Walsh. "Aber es ist auch eine Notwendigkeit".

US-Auftragseingang steigt etwas stärker als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im August um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,4 Prozent berichtet worden.

Biden wirft Republikanern in Schuldenstreit "gefährliches" Verhalten vor

US-Präsident Joe Biden hat den oppositionellen Republikanern im Streit um eine Aussetzung der Schuldenobergrenze ein "rücksichtsloses und gefährliches" Verhalten vorgeworfen. "Sie müssen aufhören, russisches Roulette mit der US-Wirtschaft zu spielen", sagte Biden am Montag im Weißen Haus über die Konservativen. Die Blockadehaltung der Republikaner könnte die US-Wirtschaft "über eine Klippe" stürzen lassen.

IWF: Investmentfonds drängen Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit

Investmentfonds mit Klima- oder Nachhaltigkeitszielen haben weiterhin einen sehr geringen Anteil am weltweiten Fondsuniversum. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat ihr Volumen im vergangenen Jahr aber stark zugenommen. In seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht weist der IWF zudem darauf hin, dass Investmentfonds darüber hinaus in Sachen Nachhaltigkeit eine zunehmend konstruktive Rolle spielen, weil sie ihre Stimmrechte in Hauptversammlungen entsprechend nutzen.

China schickt 52 Kampfflugzeuge nach Taiwan

Die chinesische Luftwaffe ist nach Angaben aus Taiwan erneut mit dutzenden Kampfflugzeugen in die taiwanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Taipeh erklärte am Montag, es habe seinerseits Flugzeuge losgeschickt, um Warnungen auszusenden. Das Manöver mit insgesamt 52 chinesischen Flugzeugen, unter ihnen 36 Kampfjets und zwölf atomwaffenfähige Bomber vom Typ H-6, sei das bislang größte dieser Art gewesen.

Iran rechnet mit Fortsetzung von Atomgesprächen spätestens Anfang November

Die neue iranische Regierung geht von einer Fortsetzung der Wiener Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens ab spätestens Anfang November aus. Er glaube nicht, dass die im August vereidigte Regierung in Teheran länger als 90 Tage benötigen werde, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag.

