Scholz bestätigt: Will nicht SPD-Vorsitzender werden

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bestätigt, dass er nach dem Abschied von Norbert Walter-Borjans nicht neuer SPD-Parteivorsitzender werden will. Walter Borjans hatte zuvor angekündigt, dass er nach zweijähriger Parteiführung im Dezember nicht erneut zur Wahl antreten werde.

Scholz: Gemeinsame G20-Gespräche mit Merkel sind Signal der Kontinuität

SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht es als Signal der Kontinuität an die anderen führenden Industrieländer, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei dem G20-Gipfel in Rom gemeinsam mit ihm Gespräche mit den internationalen Kollegen führt.

Versicherer wollen nur noch Wohngebäudepolicen mit Elementarschutz anbieten

Drei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben Deutschlands Versicherer einen Vorschlag für die Versicherung von Hausbesitzern in hochwassergefährdeten Gebieten vorgelegt: Sie wollen nur noch Wohngebäudeversicherungen verkaufen, die auch Elementargefahren wie Hochwasser und Starkregen abdecken, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mitteilte.

Merkel reist nächste Woche nach Frankreich

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Mittwoch auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron nach Beaune im Burgund reisen. Das kündigte Vize-Regierungssprecheirn Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Europaparlament verklagt Kommission wegen Untätigkeit im Fall Polen

Im Justizstreit mit Polen verklagt das Europaparlament die EU-Kommission wegen Untätigkeit. Parlamentspräsident David Sassoli erklärte am Freitag im Online-Dienst Twitter, die Klage solle die Kommission zum "Handeln" bringen.

Polens Parlament billigt Bau von befestigter Grenzanlage zu Belarus

Das polnische Parlament hat am Freitag endgültig grünes Licht für den Bau einer befestigten Grenzanlage an der Grenze zu Belarus gegeben. Die nationalkonservative Regierung reagiert mit dem rund 353 Millionen Euro teuren Vorhaben auf den Andrang von Flüchtlingen an der EU-Außengrenze.

Gaspreise in Europa sinken stark

Nach der Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Erhöhung der Gaslieferungen nach Europa ist der Preis am Gasmarkt TTF in den Niederlanden stark gefallen. Zwischen Mittwochabend und Freitag fiel der Preis um rund ein Fünftel auf unter 70 Euro pro Megawattstunde. Am frühen Nachmittag betrug der Preis exakt 68,53 Euro.

Biden und Macron treffen sich in Rom zu Gespräch über U-Boot-Streit

Nach dem diplomatischen Eklat wegen eines U-Boot-Geschäfts mit Australien haben sich US-Präsident Joe Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron in Rom getroffen. Macron empfing Biden am Freitag in der französischen Botschaft beim Heiligen Stuhl mit einem langen Handschlag. Biden versicherte anschließend: "Wir haben keinen besseren Verbündeten als Frankreich."

Konsum der US-Haushalte wächst im September nur verhalten

Die US-Konsumausgaben sind im September verhalten gestiegen, während die Einkommen sanken. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt mit einem solchen Zuwachs gerechnet. Für August wurde ein revidiertes Plus von 1,0 (vorläufig: 0,8) Prozent genannt.

US-Arbeitskosten steigen im dritten Quartal spürbar

Die Arbeitskosten in den USA sind im dritten Quartal 2021 spürbar gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte nur eine Zunahme um 0,9 Prozent vorhergesagt hatten. Im zweiten Quartal hatte der Anstieg 0,7 Prozent betragen.

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 71,7 von 72,8 Ende September. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 71,2 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 71,4.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Oktober

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober wider Erwarten aufgehellt. Der Indikator stieg auf 68,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im September stand der Index bei 64,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 63,5 Punkten erwartet.

USA verhängen Sanktionen gegen Drohnen-Programm des Iran

Die USA haben Sanktionen gegen das Drohnen-Programm des Iran verhängt. Das US-Finanzministerium gab am Freitag Strafmaßnahmen gegen zwei Brigadegeneräle der iranischen Revolutionsgarden und gegen zwei Unternehmen bekannt, denen eine Unterstützung des Drohnen-Programms der einflussreichen Eliteeinheit zur Last gelegt wird.

Kanada Aug BIP +0,4% gg Juli

