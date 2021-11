Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Seibert: Merkel über Corona-Lage "seit Wochen sehr besorgt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist besorgt über die Corona-Entwicklung und ruft laut Regierungssprecher Steffen Seibert Bürger, Wirtschaft und die verschiedenen staatlichen Ebenen zum Handeln auf. Merkel sei "seit Wochen über die Entwicklung der Pandemie sehr besorgt", sagte Seibert.

Kellner: Grüne steuern nicht auf Abbruch der Gespräche zu

Angesichts zunehmender Schwierigkeiten in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP hat der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, deutlich gemacht, dass seine Partei nicht auf einen Abbruch der Gespräche zusteuert.

Walter-Borjans setzt auf große Zustimmung für Esken und Klingbeil an SPD-Spitze

Der scheidende SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat nach der Nominierung von Generalsekretär Lars Klingbeil und der bisherigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken zum Parteivorsitz für eine hohe Zustimmung der Basis geworben. "Präsidium und Parteivorstand sind diesem Vorschlag einstimmig gefolgt", sagte Walter-Borjans bei einer Pressekonferenz.

Union betont vor Steuerschätzung drohende Belastungen

Die Union hat den Parteien der möglichen Ampel-Koalition angesichts erwarteter Steuermehreinnahmen vorgeworfen, erhebliche Verbindlichkeiten bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt zu haben. "Die Ampel-Koalitionäre sollten die erhofften Mehreinnahmen nicht verplanen, ohne die im Sondierungspapier nicht eingepreisten Probleme einzurechnen", erklärte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Antje Tillmann.

Deutschland schneidet beim Strompreis international schlecht ab

Bei den Strompreisen schneidet Deutschland im internationalen Vergleich schlecht ab. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox zu den Strompreisen in 145 Ländern mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im weltweiten Durchschnitt im zweiten Quartal 11,62 Cent für eine Kilowattstunde bezahlen. In Deutschland waren es 31,80 Cent.

Lane: EZB sieht "strategische" Notwendigkeit für lockere Geldpolitik

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hält ungeachtet der aktuell hohen Inflation im Euroraum eine lockere Geldpolitik für notwendig. Zur Eröffnung einer EZB-Konferenz begründet Lane das mit der eingeschränkten Möglichkeit der EU-Länder, eine wachstumsfreundliche Fiskalpolitik zu betreiben.

BIZ ernennt Stefan Ingves zum Vize-Chairman

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat den Gouverneur der schwedischen Riksbank, Stefan Ingves, zu ihrem stellvertretenden Chairman ernannt. Die Amtszeit dauert drei Jahre. Ingves war von 2011 bis 2019 Chef des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht. Unter seiner Leitung wurde die Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 vollendet. Die BIZ verlängerte außerdem die Verträge des General Managers Agustin Carstens und seines Stellvertreters Luiz Awazu Pereira da Silva.

Clarida: Längerer Inflationsschub wäre für Fed ein Problem

Ein hochrangiger US-Währungshüter erwartet, dass der diesjährige Inflationsschub nachlassen wird, da die Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage mit der Zeit abnehmen würden. Ein längerer Anstieg der Preise bis zum nächsten Jahr würde ein Problem für die Zentralbank darstellen, sagte Fed-Vize Richard Clarida.

Fed/Quarles tritt zum Jahresende zurück

Im Board der Federal Reserve wird ein weiterer Stuhl frei. Randal Quarles, Vize-Chairman für Bankenaufsicht und Gouverneur der Zentralbank, kündigte den Rücktritt von seinem Posten zum Jahresende an.

New York Fed: Kurzfristige Inflationserwartung der Amerikaner bei 5,7%

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Amerikaner haben im Oktober nach einem Bericht der Federal Reserve Bank of New York einen Rekordwert erreicht. In ihrer jüngsten Umfrage zu den Verbrauchererwartungen stellte die Regionalbank fest, dass die von der Öffentlichkeit erwartete Inflationsrate in einem Jahr von 5,3 Prozent im Vormonat auf 5,7 Prozent gestiegen ist.

Fed/Harker: Bei anhaltendem Inflationsdruck frühere Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, plädiert bei einem anhaltenden Inflationsdruck für frühere Zinserhöhungen. Sollte sich der Inflationsdruck nächstes Jahr nicht abschwächen, so wie er das erwarte, müsse die Zentralbank möglicherweise handeln und die Zinsen erhöhen, sagte er. "Die Inflation ist breiter gestreut über Produkte und Dienstleistungen als früher in diesem Jahr", sagte Harker laut einem Redemanuskript.

