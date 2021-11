Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Steuerschätzer sehen bis 2025 Mehreinnahmen von 179 Milliarden Euro

Der deutsche Fiskus kann in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher angenommen. Insgesamt dürften bis einschließlich 2025 rund 179,0 Milliarden Euro mehr in der Staatskasse landen als noch im Mai erwartet.

Kanzleramtsminister Braun kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Er werde der Landespartei in Hessen am Freitag bei einer Landesvorstandssitzung die Gründe für seine Bewerbung vorstellen, sagte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Schulze und andere EU-Minister machen gegen Atomkraft in EU-Taxonomie mobil

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und mehrere ihrer Kollegen haben die Weltklimakonferenz in Glasgow genutzt, um die EU eindringlich vor einer Einstufung von Atomenergie als "nachhaltig" zu warnen. "Atomkraft kann keine Lösung sein", sagte Schulze mit Blick auf den Kampf gegen die Erderwärmung.

Schwedische Finanzministerin Andersson mit Regierungsbildung beauftragt

Einen Tag nach dem Rücktritt des schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven hat Parlamentspräsident Andreas Norlen die langjährige Finanzministerin Magdalena Andersson mit der Regierungsbildung beauftragt. Andersson habe nun bis kommenden Dienstagmorgen Zeit, um über das Ergebnis ihrer Sondierungen zu berichten.

Belarus droht mit Stopp von Gaslieferungen im Falle neuer EU-Sanktionen

Der Flüchtlingsstreit zwischen der EU und Belarus spitzt sich weiter zu. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko drohte im Falle weiterer EU-Sanktionen mit einem Stopp der Gaslieferungen nach Europa.

Opec senkt Prognose für globale Ölnachfrage 2021

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) erwartet, dass die hohen Ölpreise für eine etwas gedämpftere Nachfrage in den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sorgen. In ihrem Monatsbericht geht die Opec davon aus, dass die globale Nachfrage nach Öl dieses Jahr um 5,7 Millionen Barrel pro Tag wachsen wird, 160.000 Barrel weniger als noch vor einem Monat erwartet.

