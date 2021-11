Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex steigt im November

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November stärker gestiegen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf 30,9. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 22,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei 19,8 gelegen.

Obergrenze für EZB-Staatsanleihekäufe unter APP bei 50%

Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg mehr Staatsanleihen bestimmter Länder als entsprechend ihren offiziell kommunizierten Regeln erlaubt. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will die EZB im Rahmen ihres klassischen Anleihekaufprogramms APP den Besitz von Staatsanleihen eines Landes "operationell" auf unter 50 Prozent begrenzen. Offiziell liegt die Obergrenze bei 33 Prozent. Bei den Anleihen supranationaler Organisationen sind demnach 60 Prozent die "operationelle" Obergrenze, offiziell sind es 50 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig im Amt bestätigt

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommerns hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Amt bestätigt. Bei der Abstimmung im Schweriner Parlament erhielt Schwesig 41 von 79 abgegebenen Stimmen - 35 Abgeordnete stimmten mit Nein, drei enthielten sich. Die 47-Jährige wird damit Regierungschefin einer neu gebildeten Koalition aus SPD und Linker.

Arbeitgeberpräsident Dulger wiedergewählt

Rainer Dulger ist als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) einstimmig wiedergewählt worden. Das gab die BDA bekannt. Die Mitgliederversammlung habe ihm in geheimer Wahl für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen ausgesprochen. Dulger ist den Angaben zufolge seit dem 26. November 2020 ehrenamtlicher Präsident der BDA und vertritt als Arbeitgeberpräsident die Interessen von mehr als 1 Million Unternehmen mit rund 30,5 Millionen Beschäftigten.

Merkel fordert als Lehre aus Corona-Krise globalen Pandemievertrag

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen global verbindlichen Pandemievertrag gefordert, damit man zukünftig schneller und besser auf weltweite Gesundheitskrisen reagieren kann. Merkel sagte auf dem virtuellen WHO-Evidenzgipfel, dass man nur gemeinsam gegen Pandemien wie etwa die aktuelle Corona-Krise kämpfen könne.

EU-Außenminister stimmen für verschärftes Sanktionsregime gegen Belarus

Im Flüchtlingskonflikt mit Belarus haben die Außenminister der Europäischen Union eine weitere Verschärfung der Sanktionen auf den Weg gebracht. Sie stimmten in Brüssel einem erweiterten Sanktionsregime zu, wie der Rat der 27 Mitgliedstaaten mitteilte. Damit könne die EU nun auch "die Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke" unter Strafe stellen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Großbritannien hebt nach Explosion in Liverpool Terrorwarnstufe an

Nach der Explosion eines Taxis in Liverpool hat Großbritannien die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe angehoben. Die Terrorgefahr sei am Montag von "erheblich" auf "schwerwiegend" gesetzt worden, teilte Innenministerin Priti Patel mit. Dies bedeutet, dass ein Anschlag sehr wahrscheinlich ist. Am Sonntag war eine selbstgebastelte Bombe in einem Taxi vor einem Krankenhaus in Liverpool explodiert, nach Angaben der Anti-Terror-Polizei handelt es sich bei dem toten Fahrgast um den mutmaßlichen Bombenbauer.

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 13:02 ET (18:02 GMT)