Buba: Deutsche HVPI-Inflation könnte im November auf 6% steigen

Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation in Deutschland könnte nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im November 6 Prozent erreichen, ehe sie im Dezember wieder zurückgeht.

DIHK: Fachkräftemangel nimmt zu und bremst Wirtschaftswachstum

Der Personalmangel bei deutschen Unternehmen ist höher als noch vor der Corona-Krise und drückt das Wirtschaftswachstum empfindlich. Das ist das Ergebnis des DIHK-Reports Fachkräfte 2021. Mehr als die Hälfte der Unternehmen könnten derzeit offene Stellen zumindest vorübergehend nicht besetzen.

Merkel hält Corona-Maßnahmen nicht für ausreichend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die bisherigen Beschränkungen in der Corona-Pandemie angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen nicht für ausreichend. "Wir haben eine hochdramatische Situation", sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag im CDU-Bundesvorstand.

Merz: Mitgliederbefragungen zu Führungsfragen müssen in CDU "Ausnahme bleiben"

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich dagegen ausgesprochen, in Zukunft wichtige Fragen in der Partei über Mitgliederbefragungen zu entscheiden. "Mitgliederbefragungen und diese Form der Beteiligung an Führungsentscheidungen müssen die Ausnahme bleiben", sagte Merz.

Braun will als CDU-Chef die unterschiedlichen Strömungen versöhnen

Kanzleramtsminister Helge Braun will die unterschiedlichen Strömungen der CDU versöhnen und im Falle seiner Wahl zum neuen Parteivorsitzenden für Bodenständigkeit und Bürgernähe stehen.

Bundespolizei: Seit Jahresbeginn über zehntausend illegale Einreisen aus Belarus

Die Bundespolizei hat im laufenden Jahr bereits insgesamt 10.128 illegale Einreisen mit einem Bezug zu Belarus festgestellt. In den ersten drei Novemberwochen wurden 2.287 unerlaubte Grenzübertritte mit Bezug zu dem osteuropäischen Land registriert, wie das Bundespolizeipräsidium am Montag in Potsdam mitteilte.

Schwedens Parlament soll am Mittwoch über Andersson abstimmen

Das schwedische Parlament wird am Mittwoch über die Ernennung der derzeitigen Finanzministerin Magdalena Andersson zur ersten Ministerpräsidentin des Landes abstimmen.

Verbraucherstimmung im Euroraum schlechter als erwartet

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im November deutlicher als erwartet eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index sank laut einer Vorabveröffentlichung auf minus 6,8 (Oktober: minus 4,8) Punkte.

Fed-Chairman Powell bekommt zweite Amtszeit

Fed-Chairman Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit. Nach Mitteilung des Weißen Hauses wird US-Präsident Joe Biden ihn nominieren und damit für Kontinuität in der Geldpolitik sorgen. Fed-Gouverneurin Lael Brainard, die von einigen Demokraten favorisiert worden war, soll demnach stellvertretende Vorsitzende des Fed-Boards werden.

Biden spricht über Inflation

US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag eine Rede halten in der er sich unter anderem zur hohen Inflation äußern wird. Biden werde sich "zur Wirtschaft und zur Senkung der Preise für das amerikanische Volk äußern", teilte das Weiße Haus mit. Anschließend will Biden nach Nantucket, Massachusetts, reisen, wo er die Thanksgiving-Feiertage verbringen wird.

