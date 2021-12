Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Oktober nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im Oktober besser entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt ein Rückgang von 0,3 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,1 Prozent niedriger.

US-Einzelhandelsumsatz im November schwächer als erwartet

Der US-Einzelhandelsumsatz ist im November schwächer als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Handelsministeriums erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um nur 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich gleichfalls um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Zuwachs von 1,0 Prozent prognostiziert.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Dezember unerwartet

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat im Dezember stärker als erwartet zugenommen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts stieg auf 31,9 (November: 30,9) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 25,9 Punkte prognostiziert.

US-Importpreise steigen etwas stärker als erwartet

Die US-Importpreise sind im November etwas stärker als erwartet gestiegen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums erhöhten sie sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,6 Prozent prognostiziert. Die Einfuhrpreise sind eine Einflussgröße für Erzeuger- und Verbraucherpreise.

SEC will Anlegerflucht aus Geldmarktfonds verhindern

Die Aufsichtsbehörden der Wall Street werden am Mittwoch neue Anforderungen für einige Geldmarktfonds vorschlagen, um die Tendenz der Anleger zu verringern, während Finanzkrisen aus diesen Instrumenten zu flüchten. Solche Regeln sollen Episoden wie die während der letzten beiden Rezessionen (2007 bis 2009 und 2020) verhindern.

Tiergarten-Mord: Berlin weist zwei russische Diplomaten aus

Nach dem Urteil im Tiergarten-Mord weist die Bundesregierung zwei russische Diplomaten aus. Das Gericht habe festgestellt, dass der Mord "im Auftrag von staatlichen Stellen der russischen Föderation verübt wurde", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Dies sei "eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands". Deutschland habe deshalb "zwei Angehörige des diplomatischen Personals der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt".

Faeser kündigt konsequentes Vorgehen gegen alle Formen von Extremismus an

Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angesichts der Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und eines vereitelten Anschlags in Hamburg ein entschlossenes Vorgehen gegen alle Formen von Extremismus angekündigt. "Ich begrüße es nachdrücklich, dass die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern konsequent gegen extremistische Gefahren vorgehen, egal von welcher Seite sie kommen", sagte Faeser der Düsseldorfer Rheinischen Post.

EU-Kommission legt Vorschläge für neue Gebäuderichtlinie vor

Die EU-Kommission hat Pläne für eine neue Richtlinie für mehr Klimaschutz im Gebäudesektor vorgelegt. Ziel ist die Sanierung von mehr Gebäuden für mehr Energieeffizienz, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Ab 2030 sollen alle neuen Gebäude komplett klimaneutral sein. Die Kommission hob die große Bedeutung des Sektors für den Klimaschutz hervor. Gebäude stünden für 40 Prozent des Energieverbrauchs in der EU und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen, erklärte Energiekommissarin Kadri Simson.

EU besiegelt Millionenhilfe für Moldau im Gasstreit mit Russland

Im Gasstreit zwischen Russland und der Republik Moldau unterstützt die EU die frühere Sowjetrepublik mit 60 Millionen Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Moldaus Präsidentin Maia Sandu unterzeichneten am Mittwoch in Brüssel ein Abkommen für das angekündigte Nothilfepaket. Von der Leyen erklärte, damit sollten die "Folgen der steigenden Gaspreise für die bedürftigsten Menschen in Moldau abgefedert werden".

Russland übermittelt Liste mit geforderten Sicherheitsgarantien an die USA

Russland hat im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt eine Liste mit geforderten Sicherheitsgarantien an die USA übermittelt. Der Europabeauftragten des US-Außenministeriums, Karen Donfried, seien bei ihrem Besuch in Moskau "unsere konkreten Vorschläge" überreicht worden, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, in Moskau.

Iran stimmt Installation von Kameras in Zentrifugenproduktion zu

Der Iran hat sich bereit erklärt, der Atombehörde der Vereinten Nationen (IAEA) zu gestatten, wieder Kameras an der Zentrifugenproduktionsstätte in Karaj zu installieren. Damit wurde eine dreimonatige Blockade in dieser Frage beendet, wie der Iran und ein hoher westlicher Beamter mitteilten. Mit diesem Schritt wird ein abermaliger Konflikt zwischen den USA und dem Iran über die nuklearen Aktivitäten Teherans abgewendet. Gleichwohl sind die Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Atomabkommens von 2015 festgefahren.

