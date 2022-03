Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex stürzt im März ab

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im März regelrecht eingebrochen, weil die Nachfrage vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine stark nachließ. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts fiel auf minus 11,8. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2020 zu Beginn der Pandemie.

Jahresrate der US-Erzeugerpreise im Februar bei 10,0 Prozent

Der Preisdruck auf Produzentenebene hat in den USA im Februar etwas geringer als erwartet zugenommen. Nach den Daten des Arbeitsministeriums stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 10,0 (Vormonat: 10,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,9 Prozent prognostiziert.

EZB/Enria: Euroraum-Banken bisher nur wenig von Ukraine-Krieg getroffen

Die Banken des Euroraums sind nach Aussage des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, nur wenig von der russischen Invasion in der Ukraine betroffen. Enria sagte bei einer Konferenz von Morgan Stanley, die direkten Auswirkungen seien überschaubar und die indirekten bisher nur schwer zu beurteilen. Die Ausschüttungspläne der Banken sehen Enria zufolge vor diesem Hintergrund vernünftig aus, eine Empfehlung wie die zu Beginn der Corona-Krise will die EZB demnach nicht aussprechen.

Opec: Ukraine-Krieg versetzt Weltwirtschaft schweren Schlag

Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird aus Sicht der Opec der Weltwirtschaft wahrscheinlich einen schweren Schlag versetzen, was sich auf die Ölnachfrage auswirken könnte. Aufgrund der sich schnell entwickelnden Situation sei es jedoch schwierig, die Auswirkungen abzuschätzen, erklärte die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec). In ihrem monatlichen Marktbericht verzichtete das Kartell auf neue Prognosen für die Ölnachfrage, das Ölangebot und das weltweite Wirtschaftswachstum.

Lindner sieht deutsche Debatte über Entlastungen "quer" zu EU-Haltung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach Beratungen mit den übrigen EU-Finanzministern und -ministerinnen einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe eine Absage erteilt und stattdessen eine "pauschalierte Unterstützung für Gewerbetreibende und private Haushalte" gefordert. "Die innenpolitische Debatte in Deutschland hinsichtlich der Krisenreaktion steht in gewisser Weise quer zu dem Eindruck, den ich hier in Brüssel gewonnen habe", betonte Lindner.

DIHK sieht Karlsruher Ceta-Urteil als Signal für Exportwirtschaft

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat eine positive Wirkung des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zum EU-Kanada-Handelsabkommen Ceta auf die Exportwirtschaft betont und eine schnelle Ratifizierung gefordert. "Die Billigung der vorläufigen Ceta-Anwendung durch das Bundesverfassungsgericht ist ein wichtiges positives Signal für die deutsche Exportwirtschaft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Ratifizierung des Abkommens stehe aber nach wie vor noch aus. "Der Bundestag sollte sich jetzt möglichst bald mit Ceta beschäftigen", forderte er.

Habeck: Intel-Investition in Magdeburg wichtiger Impuls für Wirtschaft

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der milliardenschweren Investition des US-Halbleiterherstellers Intel in Magdeburg einen Beleg für die Attraktivität des deutschen Standorts. Mit der Investitionen um Umfang von rund 17 Milliarden Euro allein in Magdeburg und weiteren Milliarden für andere europäische Standorte rücke Europa seiner digitalen Souveränität ein Stück näher, so Habeck.

EU-Finanzminister einigen sich grundsätzlich auf CO2-Grenzausgleich

Die Finanzminister der EU-Länder haben sich im Grundsatz auf einen CO2-Grenzausgleich geeinigt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) begrüßte bei dem Treffen in Brüssel am Dienstag die Einigung auf einen Fahrplan für den Mechanismus, "der die Abwanderung von Wertschöpfung in Regionen mit weniger ambitionierten Klimaschutzzielen verhindert". Mit dem Grenzausgleich soll verhindert werden, dass in der EU durch Umweltauflagen eingespartes CO2 anderswo auf dem Planeten ausgestoßen wird.

Kiew meldet Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Russland

Die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland ist nach Angaben Kiews am Dienstag fortgesetzt worden. "Die Verhandlungen sind im Gange", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoliak im Onlinedienst Twitter. Die ukrainische Delegation werde bei den Gesprächen auf eine "Waffenruhe und den Rückzug der russischen Truppen" aus der Ukraine dringen, fügte er hinzu.

Russische Zentralbank stoppt ihre Goldankäufe

Russlands Zentralbank stoppt ihren Ankauf von Gold von Geschäftsbanken, damit die Bürgerinnen und Bürger des Landes genug Edelmetall erwerben können. Die Zentralbank reagiere mit dem Stopp "auf die Nachfrage der Bevölkerung", teilte sie am Dienstag mit. Die Nachfrage nach "physischem Gold" in Form von Barren sei "aktuell" gestiegen, vor allem, weil die Mehrwertsteuer beim Goldkauf weggefallen sei.

IOM: Mehr als drei Millionen Flüchtlinge seit Kriegsbeginn

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp drei Wochen sind mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. "Wir haben jetzt die Drei-Millionen-Marke erreicht, was die Bewegung von Menschen aus der Ukraine heraus betrifft", sagte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Paul Dillon, in Genf. Fast die Hälfte der Ukraine-Flüchtlinge sind demnach Kinder. 157.000 der Flüchtlinge seien Drittstaatsangehörige. "Im Schnitt sind in den vergangenen 20 Tagen täglich mehr als 70.000 Kinder in der Ukraine zu Flüchtlingen geworden", sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef, James Elder.

Saudis könnten Yuan statt Dollar für Ölverkauf akzeptieren - Kreise

Saudi-Arabien befindet sich in Gesprächen mit Peking, um einen Teil seiner Ölverkäufe nach China in Yuan abzuwickeln, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Dieser Schritt würde die Dominanz des US-Dollar auf dem globalen Erdölmarkt schwächen und eine deutlichere Orientierung des weltweit führenden Rohölexporteurs nach Asien markieren.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen März +12,8% gg Vorjahr

