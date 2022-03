Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im März auf 7,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März erneut stärker als erwartet zugenommen, was eine entsprechende Entwicklung für den Euroraum erwarten lässt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lag um 7,6 (Februar: 5,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,7 Prozent und 6,7 Prozent Jahresteuerung prognostiziert.

Commerzbank: Euroraum-Inflation steigt auf 7,7 Prozent

Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner fühlt sich durch den überraschend starken Anstieg der deutschen Verbraucherpreise im März in seiner Prognose bestätigt, dass die Inflation im Euroraum auf 7,7 (Februar: 5,9) Prozent angezogen hat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen erwarteten Ende vergangener Woche eine Inflationsrate von 6,9 Prozent. Wagner zufolge gewinnt der Inflationsdruck in Deutschland an Breite, die noch nicht veröffentlichte Kernteuerungsrate sieht er bei 3,3 (3,0) Prozent.

Dekabank: EZB muss straffere Geldpolitik signalisieren

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet nach dem überraschend deutlichen Anstieg der deutschen Verbraucherpreise im März, dass die Inflationsrate das gesamte Jahr hindurch im Bereich von 6 Prozent liegen wird. "Bei allen Unterschieden zur Stagflation in den 70er Jahren bleibt doch die Erkenntnis, dass das Prinzip Hoffnung nicht ausreicht, um eine weitere Verstetigung der Inflation zu verhindern", schreibt Kater in einem Kommentar und fügt hinzu: "Hierzu bedarf es klarer Signale der EZB zu einer strafferen Geldpolitik."

Panetta: EZB prüft anonyme Offline-Zahlungen mit digitalem Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft im Rahmen ihrer Vorbereitungen eines digitalen Euro die Möglichkeit von Offline-Zahlungen mit weitgehender Anonymität. Der im EZB-Direktorium für dieses Projekt zuständige Fabio Panetta sagte in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments, denkbar seien Zahlungen von bis zu 200 Euro via Chip bei biometrischer Authentifizierung - wenn der Gesetzgeber diese Option wolle. Die EZB hat noch nicht abschließend entschieden, ob sie die Schaffung eines digitalen Euro befürwortet. In das Projekt ist außerdem die Politik eingebunden.

Kabinett stimmt Absenkung des Zinssatzes auf Steuernachforderungen zu

Das Bundeskabinett hat der Absenkung des Zinssatzes für Steuernachforderungen und Steuererstattungen zustimmt. Demnach wird laut einem Gesetzentwurf der Zinssatz rückwirkend zum 1. Januar 2019 auf monatlich 0,15 Prozent pro Monat bzw. 1,8 Prozent pro Jahr von aktuell 6 Prozent jährlich gesenkt. Mit der Zustimmung zu diesem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung reagiert die Bundesregierung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom vergangenen Sommer.

Lambrecht betont bei US-Antrittsbesuch enge Kooperation inmitten von Ukraine-Krieg

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Washington inmitten des Ukraine-Kriegs die enge Zusammenarbeit mit den USA und in der Nato bekräftigt. "Wir stehen näher zusammen als jemals zuvor", sagte Lambrecht am Mittwoch nach einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Washington. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei es "nicht gelungen, uns in der Nato und in der EU zu spalten".

EU-Kommission will gegen frühzeitiges Wegwerfen von Bekleidung vorgehen

Die EU-Kommission will gegen das frühzeitige Wegwerfen von Kleidung und deren oft umweltschädliche Herstellung vorgehen. Die Vorschläge der Kommission über strengere Regeln für Hersteller ermöglichten es Verbrauchern, kaputte Waren "zu reparieren und nicht zu ersetzen", erklärte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Nachhaltige Textilwaren sollen laut Kommission "die Norm in der EU" werden.

Londoner Zweig der russischen Bank VTB kurz vor dem Zusammenbruch - TV

Der in London ansässige Zweig der VTB Bank, des zweitgrößten russischen Kreditgebers, soll nach einem Medienbericht kurz vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stehen, nachdem die internationalen Sanktionen seine Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit eingeschränkt haben.

Moskau und Peking bekräftigen enge Partnerschaft

Russland und China haben ihre enge Partnerschaft bekräftigt und ihre Ambitionen zum Aufbau einer neuen Weltordnung bekundet. Der russische Außenminister Sergej Lawrow besuchte erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor knapp fünf Wochen China. In Tunxi in der ostchinesischen Provinz Anhui wurde Lawrow am Rande einer Afghanistan-Konferenz von seinem chinesischen Kollegen Wang Yi empfangen.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 25. März verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,449 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,7 Millionen Barrel vorhergesagt.

ADP: US-Privatsektor schafft 455.000 Stellen im März

Der Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft hat im März die Erwartungen erfüllt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 455.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 450.000 Jobs vorausgesagt. Im Februar waren unter dem Strich 486.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 11.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 6,9 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2021 überaus kräftig gewachsen, allerdings einen Tick weniger als bisher berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Bei der zweiten Veröffentlichung war ein Plus von 7,0 Prozent genannt worden war. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet.

