Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lindner kündigt "zielgerichtete" Hilfe für Firmen wegen hoher Energiepreise an

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat staatliche Unterstützung für Unternehmen angekündigt, die stark von den enorm gestiegenen Energiepreisen betroffen sind. Es seien bereits Maßnahmen zugunsten der privaten Haushalte getroffen worden, sagte Lindner am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in Berlin. "Wir werden in der nächsten Zeit auch Entscheidungen treffen zum Schutz unserer Wirtschaft, der Betriebe."

IG Bau stimmt Schlichterspruch zu Mindestlohn für Baubranche zu

Nach einer "kontroversen und intensiven Diskussion" hat die Bundestarifkommission der Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) dem Schlichterspruch zur Mindestlohnerhöhung in der Branche zugestimmt. Der Schlichter hatte vergangene Woche vorgeschlagen, den sogenannten Mindestlohn I, also die Lohnuntergrenze für Werker und Hilfsarbeiter, von 12,85 Euro um jeweils 60 Cent in diesem, im nächsten und im Jahr 2024 zu erhöhen. Der Mindestlohn II, also die Lohnuntergrenze für Facharbeiter in Westdeutschland, der bei 15,70 Euro liegt, soll demnach zum Ende des Jahres wegfallen.

Bundesfinanzhof erschwert Steuerflucht durch Verheimlichung der Auslandsadresse

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Steuerpflichtigen mit Wohnsitz im Ausland die Steuerflucht durch Verheimlichung der Anschrift erschwert. Nach einem Urteil wird die Verjährung der Steuerschuld unterbrochen, wenn das Finanzamt in der Personendatenbank des Bundeszentralamts für Steuern nach der Adresse recherchiert. (Az: VII R 21/19)

Putin: Gas-Käufer aus der EU brauchen ab 1. April Rubel-Konten

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag angekündigt, dass für Gaslieferungen in EU-Länder ab Freitag Rubelkonten nötig sind. Es müssten ab dem 1. April "Rubelkonten bei russischen Banken" eröffnet werden, sagte Putin in einer Fernsehansprache. Er fügte hinzu, dass fehlende Zahlungen dazu führen würden, dass "bestehende Verträge gestoppt werden".

EZB zieht vorläufigen Schlussstrich unter PEPP-Nettokäufe

Die Banken des Eurosystems haben am Donnerstag voraussichtlich zum letzten Mal ihre Bilanz über den Ankauf von Anleihen unter dem Pandemieprogramm PEPP vergrößert. Zwar ist die Pandemie selbst nicht vorbei, aber die Auswirkungen des Virus auf den erwarteten Inflationspfad sind aus verschiedenen Gründen geschwunden. Deshalb enden die so genannten Nettokäufe wie geplant Ende März, also am heutigen Donnerstag.

Opec hält trotz Ukraine-Krieg an Produktionsplan fest - Kreise

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten, zu denen auch Russland gehört, haben sich nach Angaben aus informierten Kreisen darauf geeinigt, ihre gemeinsame Ölproduktion im Mai um 432.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Damit hält die Gruppe an einem von Moskau unterstützten Plan fest, der keine Bremse gegen den Anstieg der Ölpreise während der Ukraine-Krise darstellt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 26. März zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 202.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 195.000 vorhergesagt.

Konsum der US-Haushalte wächst im Februar leicht

Die US-Konsumausgaben sind im Februar angesicht der hohen Inflation nur leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Ausgaben um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Für Januar wurde ein revidiertes Plus von 2,7 Prozent (vorläufig: 2,1 Prozent) genannt.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im März stärker als erwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im März aufgehellt. Der Indikator stieg auf 62,9 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Februar stand der Index bei 56,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 57,0 Punkten erwartet.

USA geben täglich eine Million Barrel aus Ölreserven frei

Wegen des hohen Erdölpreises werden die USA ein halbes Jahr lang täglich eine Million Barrel aus ihren strategischen Ölreserven freigeben. Das kündigte das Weiße Haus am Donnerstag an und sprach von der "größten Freigabe von Ölreserven der Geschichte". US-Präsident Joe Biden will mit der Maßnahme die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Erdölpreise senken.

Acht Nato-Länder erreichen 2021 Ziel bei Verteidigungsausgaben

Im vergangenen Jahr haben acht der 30 Nato-Länder das Ziel der Militärallianz bei den Verteidigungsausgaben erreicht. Wie die Nato am Donnerstag mitteilte, gaben unter anderem Großbritannien, Polen und Lettland zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Deutschland blieb mit 1,49 Prozent weiter klar unter der Vorgabe. Vergangenes Jahr hatten noch elf Länder das Zwei-Prozent-Ziel erreicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Jan BIP +0,2% gg Dez

Kanada Dez BIP revidiert auf +0,1% von unverändert

Kanada Jan BIP +0,2% gg Dez

Kanada Dez BIP revidiert auf +0,1%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)