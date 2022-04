Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IG Metall will 8,2 Prozent mehr Lohn in der Stahlindustrie

Die Industriegewerkschaft Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten in der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn verlangen. Diese Forderungsempfehlung beschlossen am Dienstag die Tarifkommissionen der Gewerkschaft für die nordwestdeutsche und für die ostdeutsche Stahlindustrie. "Die Kolleginnen und Kollegen erwarten angesichts stark steigender Preise und hoher Gewinne der Unternehmen deutlich mehr Geld in der Tabelle. Und sie erwarten einen Abschluss nah an ihrer Forderung", erklärte die Vorsitzende des IG Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Birgit Dietze.

Deutsche China-Experten sehen vorerst kein Ende der Lockdowns

Vertreter von in China tätigen deutschen Verbänden und Unternehmen rechnen damit, dass die chinesischen Behörden vorerst weiterhin mit Massentests und Lockdowns auf lokale Ausbrüche von Covid-19 reagieren werden. In einer vom Sino-German-Center der Frankfurt School of Finance organisierten Diskussion sagten sie, dass selbst bei einem möglichen Ende des Schanghai-Lockdowns mit vielen weiteren derartigen Maßnahmen zu rechnen sei.

Stimmung der US-Verbraucher im April unerwartet eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im April abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 107,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 108,5 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 107,6 von zunächst 107,2 nach oben revidiert.

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im März

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg genau in dieser Höhe gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 1,7 (vorläufig: minus 2,1) Prozent nach oben revidiert.

Chinas Xi drängt darauf, die USA beim BIP-Wachstum zu übertreffen

Chinas Präsident Xi Jinping hat Regierungsbeamte angewiesen, dafür zu sorgen, dass Chinas Wirtschaftswachstum in diesem Jahr trotz der aktuellen Corona-Ausbrüche jenes der USA übertrifft, berichten Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Bei Treffen sagte Xi demnach zu hochrangigen Wirtschafts- und Finanzbeamten, dass eine stabile Wirtschaft wichtig sei, um zu zeigen, dass Chinas Einparteiensystem eine überlegene Alternative zur westlichen liberalen Demokratie darstelle und dass die USA sowohl politisch als auch wirtschaftlich im Niedergang begriffen seien.

USA kündigen monatliche Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine an

Bei einem internationalen Ministertreffen auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz haben die USA eine monatliche Kontaktgruppe zur besseren Koordinierung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angekündigt. "Um sicherzustellen, dass wir unsere Fortschritte weiter ausbauen, werden wir dieses Forum über den heutigen Tag hinaus verlängern", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach der Konferenz, zu der Vertreter von rund 40 Ländern eingeladen waren.

Städtetag fordert Bund-Sonderprogramm zur Integration der Flüchtlinge

Der Deutsche Städtetag hat ein Sonderprogramm des Bundes zur Integration der ukrainischen Flüchtlinge gefordert. Bereits existierende Förderprogramme sollten so gebündelt werden, dass Investitionen in Quartiere und Gebäude möglich werden. So müsse Personal für Beratung und Betreuung gefördert werden. Auch müsse man die Finanzierung für Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge über dieses Jahr hinaus sichern.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Apr +13,7% gg Vorjahr

