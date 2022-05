Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Scholz: Deutschland würde Nato-Beitritt Finnlands, Schwedens unterstützen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Schweden und Finnland die deutsche Unterstützung für einen Beitritt zum transatlantischen Verteidigungsbündnis Nato zugesagt, sollten die beiden skandinavischen Länder sich der Allianz anschließen wollen. Gleichzeitig warnte Scholz davor, dass man nach den jüngsten Erfahrungen mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine einen Überfall auch auf andere Länder nicht ausschließen könne. Es habe eine Zeitenwende gegeben, weil Russland jahrzehntelange rechtliche Vereinbarungen und Verständigungen in Europa nicht länger akzeptiere.

Putin fordert vom Westen Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine

Kreml-Chef Wladimir Putin hat die westlichen Staaten aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron warf Putin Kreml-Angaben zufolge den ukrainischen Streitkräften Kriegsverbrechen vor und sagte, "der Westen könnte dazu beitragen, diese Gräueltaten zu beenden", indem er Druck auf Kiew ausübe "sowie die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppt".

Mittelstand sucht insbesondere Arbeitskräfte mit mittlerem Qualifikationsniveau

Mittelständische Unternehmen in Deutschland suchen laut einer Erhebung der Steuerberatungsgruppe ETL in Zusammenarbeit mit dem IW Köln insbesondere Arbeitskräfte mit einem mittleren Qualifikationsniveau. Weniger relevant sind für die Unternehmen demnach Experten oder reine Helfer, wie ETL mitteilte. Demnach gaben lediglich knapp 14 beziehungsweise 7,5 Prozent der Unternehmen an, Mitarbeitende auf Experten- beziehungsweise Helferniveau zu suchen.

Mayer erklärt Rücktritt als CSU-Generalsekretär nach Drohung gegen Journalisten

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer hat nach Berichten über Drohungen gegen einen Journalisten seinen Rücktritt erklärt. Er habe gegenüber dem Journalisten des Bunte-Magazins "möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde", erklärte Mayer. Seine Wortwahl bedaure er sehr. Die Äußerungen seien "in einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch" gefallen. Seinen Rücktritt begründete Mayer mit "gesundheitlichen Gründen".

EU-Parlament will länderübergreifend wählbare Kandidaten bei Europawahlen

Das EU-Parlament hat sich für eine Reform der Europawahlen mit europaweit wählbaren Kandidaten stark gemacht. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für eine entsprechende Gesetzesinitiative. Zudem soll eine 3,5-Prozent-Hürde eingeführt werden, die das Aus für deutsche Kleinparteien wie Die Partei bedeuten könnte.

EZB: APP-Nettoanleihekäufe steigen im April auf knapp 40 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Nettoanleihekäufe unter dem APP-Programm wie erwartet deutlich erhöht und die Bestände unter dem Pandemieprogramm PEPP konstant gehalten. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen APP-Bestände um 39,485 (Vormonat: +21,942) Milliarden Euro zu. Dabei entfiel mit 33,238 (+14,172) Milliarden wie üblich der größte Teil auf öffentliche Anleihen. Der Bestand an Unternehmensanleihen stieg um 5,461 (+8,042) Milliarden Euro. Die Bestände an Covered Bonds erhöhten sich um 1,074 (-0,606) Milliarden Euro, während sich die an ABS um 0,289 (+0,335) Milliarden Euro verringerten.

Katalane Puigdemont gibt Vorsitz seiner Partei auf

Der frühere katalanische Regionalpräsident und Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont gibt den Vorsitz seiner Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien) auf. Der im Exil lebende 59-Jährige machte seine Entscheidung wenige Wochen vor einem Parteitag bekannt, der Anfang Juni in Südfrankreich stattfinden soll. Seine Partei ist nach wie vor an der Regionalregierung in Katalonien beteiligt.

Biden warnt vor Aufhebung von Grundsatzurteil zu Abtreibungen

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Bekanntwerden eines Urteilsentwurfs an den Obersten Gerichtshof des Landes appelliert, ein Grundsatzurteil zum Abtreibungsrecht nicht aufzuheben. Frauen hätten ein Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche, erklärte Biden. Das jetzt gefährdete Grundsatzurteil "Roe v. Wade" sei schon seit fast 50 Jahren in Kraft. "Grundlegende Fairness und die Stabilität unseres Rechts verlangen, dass es nicht aufgehoben wird".

Auftragseingang der US-Industrie steigt deutlicher als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im März deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Mitteilung des Handelsministeriums erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von nur 1,0 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein revidiertes Plus von 0,1 Prozent. Vorläufig war ein Minus von 0,5 Prozent gemeldet worden. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,3 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,2 Prozent registriert worden.

WHO: Übergewicht in Europa erreicht "epidemische" Ausmaße

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt Alarm wegen zahlreicher Todesfälle in Europa infolge eines "epidemischen" Ausmaßes an Übergewicht und Fettleibigkeit. Wie die WHO Europa darlegt, stieg der Anteil der Fettleibigen in ihrem Zuständigkeitsbereich in den vergangenen fünf Jahrzehnten um 138 Prozent. Damit seien mittlerweile fast ein Viertel der Erwachsenen in Europa deutlich zu dick.

Industrieproduktion März +0,3% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion März -2,1% gg Vorjahr - IBGE

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Apr +14,1% gg Vorjahr

