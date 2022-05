Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflationsrate lässt im April leicht nach

Die Inflation in den USA hat im April leicht auf eine Jahresrate von 8,3 (Vormonat: 8,5) Prozent nachgelassen und ist damit zum ersten Mal seit acht Monaten gesunken, da die Energiepreise nachgaben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und einer Jahresteuerung von 8,1 Prozent gerechnet.

Schnabel: EZB-Maßnahmen gegen Inflation sind dringender geworden

EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht eine erhöhte Notwendigkeit für ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die Inflation. In einer Konferenz der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management sagte Schnabel, dass sich Geldpolitik angesichts der starken Preissetzungsmacht der Unternehmen und pandemiebedingt hoher Ersparnisüberschüsse besonders um die Verankerung der Inflationserwartungen bemühen müsse.

Rabobank: EZB hebt Einlagenzins 2022 drei Mal an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Einlagenzins nach Einschätzung der Rabobank-Volkswirte Elwin de Groot und Bas van Geffen in diesem Jahr drei Mal anheben. Sie sind überdies der Meinung, dass die EZB ihren Zinserhöhungszyklus gerade dann beginnen wird, wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und kurz bevor die stagflationären Auswirkungen für das Wachstum wirklich sichtbar werden. "Wir sehen daher nur begrenzten Spielraum für einen längeren Zinserhöhungszyklus und gehen nicht davon aus, dass er im Jahr 2023 fortgesetzt wird", schreiben sie in einem Kommentar.

Lindner: Finanzpolitik muss Wachstum stärken und Inflationsimpulse verhindern

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will im Zuge einer neuen finanzpolitischen Strategie auf eine Stärkung der angebotsseitigen Wachstumsbedingungen setzen und Subventionen und konjunkturstützende Maßnahmen vermeiden. "Das Ziel, das wir verfolgen, ist Stabilität und Wachstum zu sichern", sagte Lindner bei der Vorstellung eines Strategiepapiers. Das derzeitige Umfeld bedeute eine "Zeitenwende für die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik", die Unsicherheit sei hoch. "In diesem Umfeld besteht aus unserer Sicht zunehmend das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft eine Stagflation erlebt", so Lindner.

Habeck: Gasversorgung stabil, keine Erhöhung der Frühwarnstufe

Die Versorgungslage mit Gas ist in Deutschland weiter stabil, weshalb es laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) aktuell trotz des geringen Gaszuflusses über die Ukraine keinen Grund gibt, die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas zu erhöhen. Allerdings müsse man davon ausgehen, dass die kriegsbedingte Einstellung von russischem Gastransit über die ukrainische Region Luhansk andauern werde. Er erwarte, dass vom ukrainische Netzbetreiber "andere Transportwege gesucht und etabliert werden, das Gas nach Europa zu bringen", so Habeck.

Ministerium regelt Ertragsbesteuerung virtueller Währungen

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung von Token im Allgemeinen und virtuellen Währungen wie Bitcoin im Speziellen hat das Bundesfinanzministerium (BMF) in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ein BMF-Schreiben veröffentlicht, das den Praktikern in Verwaltung und Wirtschaft sowie dem einzelnen Steuerpflichtigen einen rechtssicheren und einfach anwendbaren Leitfaden zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und sonstigen Token an die Hand geben soll. "Damit liegt erstmals eine bundesweit einheitliche Verwaltungsanweisung zum Thema vor", erklärte das Ministerium.

UNO: Fast ein Drittel aller Jobs in der Ukraine seit Kriegsbeginn vernichtet

In der Ukraine ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs nach Berechnungen der UNO fast ein Drittel aller Arbeitsplätze vernichtet worden. 4,8 Millionen Jobs seien verloren, erklärte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf. Gründe seien die "wirtschaftlichen Umbrüche" im Land, Vertreibungen und "Flüchtlingsströme". Im Fall einer militärischen Eskalation werde sich die Entwicklung noch verstärken: Bis 7 Millionen Arbeitsplätze würden dann vernichtet, das wären 43,5 Prozent.

China unterbindet Online-Debatte über WHO-Kritik an restriktiver Corona-Politik

Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Pekings restriktiver Corona-Politik hat die chinesische Zensur auf den Plan gerufen. Nach kritischen Äußerungen von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zur chinesischen Null-Covid-Strategie brachten Suchen nach den Schlagworten "Tedros" und "WHO" im chinesischen Online-Netzwerk Weibo am Mittwoch keine Ergebnisse. Nutzer der App WeChat konnten zudem einen Artikel nicht teilen, der auf einem offiziellen Konto der UNO veröffentlicht wurde.

Sri Lankas Zentralbankchef warnt vor Zusammenbruch der Wirtschaft

Sri Lankas Zentralbankchef hat am Mittwoch vor einem "endgültigen Zusammenbrechen" des Wirtschaftslebens in dem Inselstaat im Indischen Ozean gewarnt. Wenn es nicht "innerhalb von zwei Tagen" eine neue Regierung gebe, werde die Wirtschaft nicht mehr zu retten sein, sagte Zentralbankchef Nandalal Weerasinghe vor Journalisten in Colombo. Das Land brauche politische Stabilität.

Brasilien Verbraucherpreise Apr +1,06% (März: +1,62%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Apr +12,13% (März: +11,30%)

