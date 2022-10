Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieproduktion steigt im September

Die Industrie in den USA hat im September ihre Produktion ausgeweitet. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 80,3 Prozent von 80,1 im Vormonat. Ökonomen waren von 80,0 Prozent ausgegangen.

Nagel: EZB darf bei Straffung nicht zögerlich vorgehen

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat sich für weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark gemacht. "Die Geldpolitik wirkt derzeit noch nicht inflationsdämpfend, sondern immer noch inflationstreibend", sagte das EZB-Ratsmitglied bei einer Rede anlässlich des Hauptstadtempfangs der Bundesbank. "Es müssen also weitere Schritte auf dem Weg der geldpolitischen Normalisierung folgen. Wie groß die einzelnen Zinsschritte werden und wie weit wir die Zinsen erhöhen, machen wir von den Daten abhängig."

Bank of England treibt den Plan zum Verkauf von Anleihen voran

Die Bank of England (BoE) bereitet sich darauf vor, schon bald von einem Käufer zu einem Verkäufer britischer Staatsanleihen zu werden. Die britischen Notenbank setzt darauf, dass die jüngsten Marktturbulenzen, die durch die Haushaltspläne der Regierung ausgelöst wurden, weit genug abgeklungen sind, um einen Teil der auf dem Höhepunkt der Pandemie gewährten Unterstützung wieder zurückzunehmen. Damit würde die BoE bereits zum zweiten Mal in diesem Monat dem Druck der Märkte widerstehen.

Liz Truss kämpft trotz Kehrtwende ums politische Überleben

Trotz ihrer Kehrtwende bei den Steuerplänen muss die britische Premierministerin Liz Truss weiter um ihr politisches Überleben kämpfen. Am Dienstag wollte Truss sich mit ihrem Kabinett treffen und um Unterstützung unter den konservativen Parlamentsabgeordneten werben. Zuvor hatte die Parteichefin der Konservativen sich für "Fehler" im Zusammenhang mit ihren Finanzplänen entschuldigt, einem Rücktritt aber eine Absage erteilt. Für Mittwoch ist eine Fragestunde mit der Regierungschefin im Parlament vorgesehen.

Scholz: Am 15. April ist mit Atomkraft in Deutschland Schluss

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einem Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke über den 15. April hinaus eine Absage erteilt. "Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss, und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Seine Entscheidung, die drei Akw weiterlaufen zu lassen, werde auch dazu beitragen, "dass die Bundesregierung jetzt mit großer Geschwindigkeit die entsprechenden Gesetzesvorschläge vorlegt", zeigte er sich überzeugt.

Scholz Entscheidung zu Akw bereits Mittwoch im Kabinett - Kreise

Der Gesetzentwurf zum Streckbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke soll am morgigen Mittwoch ins Kabinett. Nach Angaben aus dem Umweltministerium geht es dabei um die Änderung des Atomgesetzes, um so die atomrechtlichen Voraussetzungen für einen befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 über das Jahresende hinaus bis zum 15. April 2023 zu schaffen. "Es geht um einen Streckbetrieb, das heißt, dass sich die Leistung schrittweise im Laufe des Weiterbetriebs reduziert", erklärte ein Mitarbeiter des Ministeriums, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Rechnungshof hat Verfassungsbedenken gegen Finanzierung von Abwehrschirm

Der Bundesrechnungshof sieht in der Finanzierung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms gegen hohe Energiepreise über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF verfassungsmäßige Probleme. "Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist die vorgesehene Finanzierung des Schutzschirms durch den WSF in mehrfacher Hinsicht problematisch", erklärten die Rechnungsprüfer in einem Bericht an den Bundestagshaushaltsausschuss, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Die vorgesehene Kreditaufnahme 'auf Vorrat' verstoße gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit".

Innenministerin Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, von seinem Amt abberufen. Ihm sei die Führung der Dienstgeschäfte mit sofortiger Wirkung untersagt worden, sagte ein Sprecher Faesers der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Schönbohm Kontakte zu einem fragwürdigen Verein mit angeblichen Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen hatte.

Deutlich höhere Löhne nach Tarifabschluss für Chemiebranche

Für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemieindustrie haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft BCE mitten in der Energiekrise nach dreitägigen Verhandlungen auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Dieser sieht zum einen zwei Sonderzahlungen von 1.500 Euro pro Kopf jeweils zum Januar 2023 und 2024 vor, wie die IG BCE mitteilte. Parallel greifen zum anderen zwei dauerhafte Lohnerhöhungen von jeweils 3,25 Prozent.

Gemeinsame Gaskäufe der EU-Länder sollen teilweise verpflichtend werden

Die EU-Kommission will gemeinsame Gaskäufe der Mitgliedstaaten teilweise verpflichtend gestalten. "Der Energiebedarf Europas ist sehr groß", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deshalb sei es "logisch, dass die Mitgliedstaaten und die Energieunternehmen gemeinsam handeln sollten, anstatt sich gegenseitig zu überbieten". Künftig soll zentral erfasst werden, welcher Bedarf an Gas gerade in den jeweiligen Mitgliedstaaten besteht. Nach dieser Bündelung werden entsprechend der gemeinsamen Nachfrage Angebote von Lieferanten auf dem Weltmarkt eingeholt.

EU-Kommission will kritische Infrastruktur besser überwachen

Vor dem Hintergrund jüngster Sabotageakte will die EU-Kommission die kritische Infrastruktur besser überwachen. "Vorrang haben Schlüsselsektoren wie Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr und Raumfahrt", erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson verwies auf die jüngsten Sabotageakte gegen die Bahn in Norddeutschland und gegen die Nord-Stream-Pipelines. Für die nationalen Stresstests in kritischen Bereichen will die Kommission mit den Ländern einheitliche Kriterien entwickeln.

USA warnen vor "viel schnellerem Zeitplan" Chinas bei Taiwan-Frage

US-Außenminister Antony Blinken hat gewarnt, dass China eine Invasion Taiwans deutlich früher planen könnte als bislang erwartet. Peking habe die "grundlegende Entscheidung getroffen, dass der Status quo nicht länger akzeptabel ist", sagte Blinken bei einer Veranstaltung an der kalifornischen Eliteuniversität Stanford. "Peking ist entschlossen, eine Wiedervereinigung in einem viel schnelleren Zeitplan zu verfolgen." Einen möglichen Zeitrahmen nannte Blinken nicht.

Streiks in Frankreich weiten sich auf Busse und Bahnen aus

Die seit etwa drei Wochen andauernden Streiks an französischen Raffinerien haben sich am Dienstag auf die Eisenbahn, den Pariser Nahverkehr und weitere Branchen ausgeweitet. Auch Gymnasien, Berufsschulen, ein Atomkraftwerk und ein Elektrizitätswerk waren betroffen. Die Streikenden fordern unter anderem höhere Gehälter angesichts der Inflation.

Streik an französischen Atomkraftwerken gefährdet Stromversorgung im Winter

Anhaltende Streiks an französischen Atomkraftwerken könnten die Stromversorgung im Winter gefährden. Die derzeitigen Proteste von Beschäftigten an Atomkraftwerken führten dazu, dass das Hochfahren mehrerer Reaktoren sich um je zwei bis drei Wochen verzögere, warnte der Netzbetreiber RTE. Anfang November sei mit einer niedrigeren Produktion zu rechnen als bislang angenommen. Derzeit liege die Produktion der französischen Atomreaktoren bei etwa 30 Gigawatt, das seien acht Gigawatt weniger als der bisherige historische Tiefstand, teilte RTE mit.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Okt +8,1% gg Vorjahr

US/NAHB-Hausmarktindex Okt 38 (Sep: 46)

