Habeck lobt Niedersachsen für Geschwindigkeit beim Bau von LNG-Anleger

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die "enorme Geschwindigkeit" gelobt, mit der der erste Anleger für die Ankunft von Flüssigerdgas in Wilhelmshaven fertiggestellt worden ist. Knapp 200 Tage nach dem ersten sogenannten Rammschlag sei der Anleger in Niedersachsen fertig. Damit sei ein "zentraler Baustein" für die Sicherung von Deutschlands Energieversorgung im kommenden Winter erreicht, wie Habeck erklärte. Flüssiggas soll in den nächsten Monaten und Jahren einen Teil der ausbleibenden russischen Gaslieferungen ersetzen.

Frankreich plant große Militärübung mit bis zu 12.000 Soldaten

Frankreich plant für 2023 eine große Militärübung mit bis zu 12.000 Soldaten sowie mehreren Partnerstaaten, darunter auch Deutschland. "Der geostrategische Kontext rechtfertigt diese Übung", sagte der zuständige General Yves Meyer am Dienstag. Das Großmanöver sei allerdings schon 2020 vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geplant worden.

Frankreich will 2024 mit Bauarbeiten für neue Atomreaktoren beginnen

Das französische Energieunternehmen EDF will 2024 in Penly am Ärmelkanal mit den Bauarbeiten für neue Atomreaktoren beginnen. Konkret gehe es um zunächst zwei von bis zu 14 neuen Druckwasserreaktoren (EPR), sagte am Dienstag der zuständige Direktor Gabriel Oblin. "Wenn die politischen Entscheidungen zügig fallen, können wir Mitte 2024 dort mit den vorbereitenden Bauarbeiten beginnen."

FSB: Klimaszenarien kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen

Die physischen Auswirkungen des Klimawandels für die Stabilität einzelner Finanzsysteme sind nach Aussage des Financial Stability Board (FSB) ebenso schwer quantifizierbar oder untereinander vergleichbar wie die Stabilitätsrisiken, die sich aus staatlichen Maßnahmen zur Bremsung des Klimawandels ergeben. In einem jetzt veröffentlichten Bericht kommt der FSB zu dem Ergebnis, dass die nationalen Aufsichtsbehörden die klimabedingten Stabilitätsrisiken einerseits als "nicht gering, aber eingedämmt" betrachten.

US-Erzeugerpreise steigen im Oktober geringer als erwartet

Die US-Erzeugerpreise haben im Oktober weniger zugelegt als erwartet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Preise auf der Produzentenebene um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 8,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent prognostiziert.

New Yorker Konjunkturindex überrascht im November positiv

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November stärker gestiegen als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 4,5. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 6,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 9,1 gelegen.

Fed-Bankenaufsicht: Risiken für Finanzsystem wegen Krypto-Turbulenzen

Die Turbulenzen auf dem Kryptowährungsmarkt sind ein Warnsignal für das Finanzsystem. Das will die Bankenaufsichtsbehörde der US-Notenbank dem Kongress mitteilen, während sie nach dem schnellen Zusammenbruch der Kryptobörse FTX auf strengere Leitplanken drängt. Michael Barr, der stellvertretende Vorsitzende der Fed für die Aufsicht, wird dem Redetext zufolge vor dem Bankenausschuss des Senats sagen, dass Krypto-Aktivitäten in ähnlicher Weise reguliert werden müssen wie traditionelle Finanzdienstleister.

Fed/Bostic hält weitere Zinserhöhungen für nötig

Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, hält weitere Leitzinserhöhungen angesichts der hohen Inflation für nötig. Eine Rezession sei besser als eine Verfestigung der Inflation, sagte Bostic. Daher müsse die US-Notenbank die Zinsen so lange anheben, bis es Anzeichen für eine breit angelegte Abschwächung der Inflation gebe.

Familie: Ägyptischer Aktivist Abdel Fattah hat Hungerstreik beendet

Der inhaftierte ägyptische Regierungskritiker Alaa Abdel Fattah hat nach Angaben seiner Familie seinen monatelangen Hungerstreik beendet. Seine Schwester Mona Seif berichtete, ihr Bruder habe in einem Brief das Ende seines Hungerprotestes mitgeteilt. Der 40-jährige Blogger und Demokratie-Aktivist hatte vor sieben Monaten damit begonnen und zum Beginn der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich auch die Aufnahme von Flüssigkeit eingestellt.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Nov +7,2% gg Vorjahr

