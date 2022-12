Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände steigen wider Erwarten kräftig

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 9. Dezember wider Erwarten kräftig ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 10,231 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 3,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,186 Millionen Barrel reduziert.

US-Importpreise sinken im November erneut

Die US-Importpreise sind im November erneut gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, fielen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent nach einem Minus von 0,4 Prozent im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Rückgang um 0,5 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Erdogan stellt sich hinter Gasleitung von Turkmenistan in die Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich hinter den Bau einer neuen Erdgaspipeline gestellt, die Europas Abhängigkeit von Russland durch eine Verbindung zu Turkmenistan verringern könnte. "Wir bringen Gas aus dem Kaspischen Meer nach Europa über den (bestehenden) Korridor, der das Rückgrat der transanatolischen Pipeline bildet", sagte Erdogan nach Angaben seines Büros. "Wir müssen die Arbeiten für den Transport von turkmenischem Erdgas zu den westlichen Märkten auf dieselbe Art in Bewegung setzen."

Wirtschaftsministerium: Sind nicht in Sorge wegen Gasspeicherständen

Das Bundeswirtschaftsministerium ist wegen der abnehmenden Gasspeicherstände in Deutschland nicht besorgt. "Die Speicherstände sind immer noch bei über 90 Prozent. Dass im Winter ausgespeichert würde, vor allem, wenn es so kalt ist wie jetzt, war klar. Und es kommt auch weiterhin Gas nach Deutschland", sagte Ministeriumssprecherin Annika Einhorn. Am Wochenende werde zudem das erste Schiff, das Flüssiggas umwandeln könne, vor der deutschen Küste in Wilhelmshaven anlanden.

BDEW: Umsetzung der Energiepreisbremsen bleibt Mammut-Aufgabe

Die Energiewirtschaft hat vor der geplanten Abschaffung der Energiepreisbremsen im Bundestag die Komplexität der Gesetzentwürfe kritisiert. "Die Gesetzentwürfe zu den Energiepreisbremsen sind so komplex geraten, dass ihre praktische Umsetzung eine Mammut-Aufgabe für die Energiebranche wird", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Ein völlig reibungsloser Start der Preisbremsen am 1. März 2023 könne "zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig garantiert werden", sagte Andreae.

Haushaltsausschuss gibt Mittel für Kauf von F-35-Kampfjet frei

Der Bundestag hat den Weg für den Kauf des US-Kampfjets F-35 freigemacht. Der Haushaltsausschuss billigte am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern das Vorhaben, 35 der hochmodernen Kampfflugzeuge für einen Betrag von fast 10 Milliarden Euro samt Bewaffnung zu beschaffen. Grünes Licht gaben die Haushälter auch für weitere Projekte, die aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr finanziert werden, darunter der Kauf neuer Sturmgewehre.

Anklage fordert Geldstrafe für Frankfurter Ex-OB Feldmann

Im Korruptionsprozess gegen den inzwischen abgewählten Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe gefordert. In ihrem Plädoyer sprach sich diese vor dem Frankfurter Landgericht dafür aus, Feldmann wegen Vorteilsannahme zu Zahlung von 31.500 Euro zu verurteilen. Hintergrund des Prozesses ist eine Affäre um überhöhte Gehälter und Betrugsvorwürfe bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

EU berät mit Asean-Ländern über engere Partnerschaft

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der Asean-Länder beraten auf ihrem ersten Gipfel in Brüssel über eine engere Zusammenarbeit vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der wachsenden Ansprüche Chinas. Bei dem "Jubiläumsgipfel" zu 45 Jahren Partnerschaft kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Investitionen von 10 Milliarden Euro für die südostasiatische Region an. Zudem soll ein gemeinsamer Aktionsplan unter anderem zu nachhaltigem Handel und menschenwürdiger Arbeit verabschiedet werden.

Ermittler durchsuchen Büros von McKinsey und Macrons Partei Renaissance

Knapp drei Wochen nach Bekanntwerden von Ermittlungen zu Beraterfirmen im französischen Präsidentschaftswahlkampf haben Untersuchungsrichter die Büroräume von McKinsey und der Präsidentenpartei Renaissance durchsucht. Anlass seien zwei laufende Ermittlungsverfahren, in denen es unter anderem um die Wahlkämpfe von Präsident Emmanuel Macron 2017 und 2022 gehe, hieß es aus Justizkreisen. Sowohl die Beraterfirma McKinsey als auch die Präsidentenpartei erklärten, dass sie mit der Justiz eng zusammenarbeiteten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)