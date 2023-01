Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mobilitätsgipfel dringt auf raschen Hochlauf von E-Mobilität

Beim Mobilitätsgipfel im Kanzleramt ist laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Notwendigkeit eines schnellen Hochlaufs der E-Mobilität betont worden. Die zentrale Frage der "Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft" als neues Gesprächsformat sei, wie die Klimaneutralität des Mobilitätssektor zu erreichen sei und gleichzeitig Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland erhalten werden könne. Im Mittelpunkt des ersten Spitzengesprächs standen laut Hebestreit der Klima- und Umweltschutz, die Digitalisierung von Fahrzeugen, eine vernetzte Mobilität sowie die Resilienz von Lieferketten.

Betreiber: Befüllung der Gasspeicher im kommenden Winter möglich

Dank der gut gefüllten Gasspeicher in diesem Winter ist eine "umfangreiche" Befüllung nach Einschätzung der Speicherbetreiber auch im kommenden Winter möglich. Selbst bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen über Pipelines nach Europa und einem reduzierten Import von Flüssiggas (LNG) könnten die Speicher vor dem Winter 2023/2024 erneut zu 100 Prozent befüllt werden, teilte die Initiative Energien Speichern (Ines) mit. Die Gefahr eines Gasmangels in diesem Winter sehen die Betreiber bereits gebannt - selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. "Grundlegend" für diesen positiven Ausblick seien die Verbrauchseinsparungen, lobte Ines. "Die Verbrauchseinsparungen sollten beibehalten werden."

FDP stellt Bedingungen für neues Rentenpaket

In der Vorbereitung der Ampel-Koalition für ein neues Rentenpaket hat die FDP Bedingungen für dieses sozialpolitische Vorhaben formuliert. Sie betreffen vor allem die geplante dauerhafte Festschreibung einer sogenannten Haltelinie für das Rentenniveau. "In der Rentenformel müssen alle Parameter nachweislich auch langfristig finanzierbar sein", sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Hier müssen wir in Jahrzehnten denken und rechnen."

Freispruch für Österreichs Ex-Vizekanzler Strache in Korruptionsprozess

Gut 16 Monate nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen Bestechlichkeit ist Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Neuauflage des Prozesses freigesprochen worden. Der frühere Chef der rechtspopulistischen FPÖ sei für "nicht schuldig" befunden worden, teilte die Vize-Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen in Wien der Nachrichtenagentur AFP mit.

Frankreichs Regierung will Renteneintrittsalter von 62 auf 64 anheben

Frankreichs Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben und riskiert damit heftige Proteste und Streiks. Die Reform ziele darauf ab, "das Gleichgewicht" des Rentensystems im Jahr 2030 zu gewährleisten, sagte Premierministerin Elisabeth Borne am Dienstag in Paris. Sie bezeichnete es als "unverantwortlich", die Defizite "weiter anwachsen zu lassen".

Weltbank senkt globale Wachstumsprognose 2023 wegen anhaltender Inflation

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltkonjunktur 2023 angesichts der anhaltend hohen Inflation, die das Rezessionsrisiko erhöht hat, deutlich gesenkt. Die Bank geht jetzt davon aus, dass sich das globale Wachstum 2023 auf 1,7 Prozent belaufen sollte, während im Juni noch von einem Plus von 3 Prozent ausgegangen worden war. Dies wäre das drittschwächste globale Wachstumstempo seit fast drei Jahrzehnten, das laut Weltbank nur von den Konjunkturabschwüngen in den Jahren 2009 und 2020 überschattet wird. Aus einem separaten Bericht geht hervor, dass sich die weltweite Inflation zwar langsam abkühlt, aber immer noch historisch hoch ist. Die prognostizierte Wachstumsrate halte die Weltwirtschaft nur knapp von einer Rezession fern.

Powell: Ohne Kongress-Mandat kein Klimaschutz-Engagegement der Fed

Die US-Notenbank kann sich nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht ohne weiteres in den Dienst des Klimaschutzes stellen. "Ohne eine ausdrückliche Gesetzgebung des Kongresses wäre es unangemessen, wenn wir unsere geldpolitischen oder aufsichtsrechtlichen Instrumente zur Förderung einer grüneren Wirtschaft oder zur Erreichung anderer klimabasierter Ziele einsetzen würden", sagte er laut veröffentlichtem Text bei einer Konferenz der Sveriges Riksbank zur Unabhängigkeit von Zentralbanken und fügte hinzu: "Wir sind keine 'Klimapolitiker' und werden es auch in Zukunft nicht sein."

Konjunkturdaten

*US/Lagerbestände Großhandel Nov +1% (PROG: +1%)

