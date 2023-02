Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: Jobwachstum im US-Privatsektor geringer als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Januar schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 106.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 190.000 Jobs vorausgesagt. Die Löhne und Gehälter stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent, wie das Unternehmen ermittelte.

S&P Global: Talfahrt der US-Industrie im Januar verlangsamt

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Januar gebremst. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 46,9 von 46,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 46,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 46,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Januar

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Januar abgeschwächt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,4 (Vormonat: 48,4). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 48,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Opec-Allianz hält an Status quo fest

Ein Gremium der Opec+ hat erklärt, dass die Gruppe an ihren Förderplänen festhalten wird. Die Opec+ hatte zuletzt im Dezember 2022 beschlossen, eine Produktionskürzung um 2 Millionen Barrel pro Tag beizubehalten. Das Gremium besteht aus den Ölministern von Algerien, Kuwait, Oman, Venezuela und Russland, die ein Online-Meeting im Rahmen des Ministerkomitees (JMMC) der Opec abgehalten haben.

Scholz: Mit Chipwerk kehrt industrielle Revolution ins Saarland zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht mit dem Bau der neuen Chipfabrik die industrielle Revolution ins Saarland zurückkehren und die wirtschaftliche Unabhängigkeit Europas gestärkt. Die milliardenschwere Investition des US-Konzerns Wolfspeed zusammen mit dem Zulieferer ZF werde Arbeitsplätze schaffen und die verlässliche Versorgung von Europa mit Halbleitern sicherstellen. Nach Angaben von Wolfspeed werden in dem Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid mehr als 600 Arbeitsplätze geschaffen. Die Chips werden vor allem in Elektroautos benötigt.

BDEW sieht immense Herausforderung für Versorgungssicherheit mit Strom

Die deutsche Energiewirtschaft sieht Deutschland vor "immensen Herausforderung", um Deutschlands Versorgungssicherheit mit Strom bis 2031 zu gewährleisten. Der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur zur Versorgungssicherheit Strom für die Jahre bis 2031 sei keine robuste Überprüfung der Versorgungssicherheitssituation, sondern zeige lediglich, dass die Stromversorgung nur bei Erfüllung von bestimmten Annahmen gewährleistet sei, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte.

Nach Ablauf der Frist fehlt immer noch jede vierte Grundsteuererklärung

Trotz Ablaufs der Abgabefrist fehlen bundesweit noch immer rund ein Viertel der Grundsteuererklärungen. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, waren bis zum 31. Januar geschätzt knapp 75 Prozent der Erklärungen eingegangen. Demnach wurden bundesweit etwa 64,72 Prozent der insgesamt erwarteten Feststellungserklärungen elektronisch übermittelt. Die Zahl der auf Papier abgegebenen Erklärungen werde zudem auf knapp zehn Prozent der erwarteten Erklärungen geschätzt.

Von der Leyen nennt Nordirland-Verhandlungen "sehr konstruktiv"

Die Europäische Union führt nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "sehr konstruktive" Gespräche mit Großbritannien über die nach dem Brexit erforderlich gewordenen Kontrollen in Nordirland. Eine endgültige Einigung sei aber bisher nicht zustande gekommen, sagte von der Leyen in Brüssel. Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass ein Übereinkommen so gut wie erzielt sei.

Fall von Rinderwahn in den Niederlanden

In den Niederlanden ist ein Fall der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, des sogenannten Rinderwahns BSE, bei einer toten Kuh festgestellt worden. Das infizierte Tier "gelangte nicht in die Nahrungskette und stellte kein Risiko für die Lebensmittelsicherheit dar", versicherte Landwirtschaftsminister Piet Adema. Der betroffene landwirtschaftliche Betrieb sei abgeriegelt worden, es werde nach dem Ursprung der Infektion gesucht.

EU will 30.000 ukrainische Soldaten ausbilden

Die Europäische Union will doppelt so viele ukrainische Soldaten ausbilden wie bisher vorgesehen. Nach Angaben von EU-Mitarbeitern in Brüssel sollen 30.000 Kräfte auf europäischem Gebiet geschult werden statt 15.000. Die neue Zielmarke soll demnach offiziell beim EU-Ukraine-Gipfel am Freitag in Kiew verkündet werden. Die EU-Staaten hatten im November eine militärische Unterstützungsmission namens "EU Military Assistance Mission" (EUMAM) für die Ukraine beschlossen. Damit werden 15.000 ukrainische Soldaten auf EU-Gebiet ausgebildet. Alleine in Deutschland sind es 5.000.

Neue Razzien im Kampf gegen Korruption in der Ukraine

Die Ukraine hat mit neuen Razzien ihr Vorgehen gegen die Korruption im Land fortgesetzt. Dabei wurden Angaben eines hohen Behördenvertreters zufolge die Wohnhäuser eines Oligarchen und eines ehemaligen Ministers sowie Steuerbüros in der Hautstadt Kiew durchsucht. Der Fraktionsvorsitzende der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj im ukrainischen Parlament, David Arachamia, schrieb in Onlinediensten, dass unter anderem die Häuser von Milliardär Igor Kolomoisky und Ex-Innenminister Arsen Awakow durchsucht worden seien. Zudem sei die Leitung der Zollbehörde entlassen worden.

FBI durchkämmt bei Suche nach Dokumenten auch Bidens Strandhaus

Bei der Suche nach Geheimdokumenten durchkämmt die US-Bundespolizei FBI nun auch das Strandhaus von Präsident Joe Biden im Bundesstaat Delaware. "Heute führt das Justizministerium mit der vollen Unterstützung und Kooperation des Präsidenten eine geplante Durchsuchung seines Hauses in Rehoboth, Delaware, aus", erklärte Bidens Privatanwalt Bob Bauer.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Bauausgaben Dez -0,4% (PROG: 0%) gg Vm

