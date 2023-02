Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Hessische SPD nominiert Faeser offiziell zu Spitzenkandidatin für Landtagswahl

Die hessische SPD hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober gekürt. Der Landesvorstand nominierte sie einstimmig, teilte die SPD am Freitag in Friedewald nach einem Treffen der Führungsgremien der Partei auf Twitter mit.

CSU-Parteitag mit Neuwahl von Söder als Vorsitzender für Ende September geplant

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich auf einem Parteitag am 23. September in München im Amt des CSU-Chefs bestätigen lassen. Neben dem Vorsitzenden soll an dem Tag der gesamte Vorstand neu gewählt werden, wie ein Parteisprecher am Freitag sagte.

Belgien prüft längere Laufzeit für drei Atommeiler

Belgien prüft eine längere Laufzeit für drei seiner fünf verbliebenen Atomreaktoren. Die Regierung will mit dem Kraftwerk-Betreiber Engie Gespräche über einen möglichen Streckbetrieb führen, wie am Freitag nach einer Kabinettssitzung in Brüssel bekannt wurde. Als Folge des Ukraine-Kriegs werden in Belgien Versorgungsprobleme befürchtet.

Frankreich prüft Laufzeitverlängerung für Atomreaktoren auf mehr als 60 Jahre

Frankreich fasst eine Laufzeitverlängerung für seine alternden Atomreaktoren auf mehr als 60 Jahre ins Auge. Der von Präsident Emmanuel Macron einberufene nationale Atomrat hat am Freitag die Aufnahme entsprechender Studien genehmigt. Es gehe um eine Verlängerung der Laufzeit "auf 60 Jahre und mehr unter den strikten Sicherheitsauflagen der Behörde für Atomsicherheit", teilte der Elysée mit.

Streiks legen Zugverkehr in England fast komplett lahm

Es fährt fast gar nicht mehr: Durch die jüngste Runde der Streikwelle in Großbritannien ist der Zugverkehr in England am Freitag weitgehend lahmgelegt worden. Die Mehrheit der Bahnunternehmen sagte wegen des Ausstands der Lokführer sämtliche Fahrten ab. Große Bahnhöfe wie Euston Station in London waren beinahe menschenleer. Millionen Pendlerinnen und Pendler mussten umplanen.

EU begrüßt "Anstrengungen" des Beitrittskandidaten Ukraine

Die EU hat am Freitag die "beträchtlichen Anstrengungen" der Ukraine hinsichtlich ihrer Bewerbung um die Mitgliedschaft in dem europäischen Bündnis gelobt. Die EU erkenne die Anstrengungen an, welche die Ukraine in den vergangenen Monaten unternommen habe, "um die ihrem Status als Beitrittskandidat zu Grunde liegenden Ziele zu erreichen", erklärten EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew am Freitag.

US-Außenminister Blinken verschiebt nach Ballon-Vorfall geplante China-Reise

US-Außenminister Antony Blinken verschiebt wegen des Überflugs eines möglichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA eine geplante Reise nach Peking. Das gab ein US-Regierungsvertreter am Freitag bekannt. China hat beteuert, es handle sich um ein "ziviles Luftschiff" für "meteorologische Zwecke".

US-Jobwachstum übertrifft im Januar alle Erwartungen

Das US-Jobwachstum hat im Januar trotz der Serie von Zinserhöhungen alle Erwartungen gesprengt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 517.000 zusätzliche Stellen. Das ist der stärkste Zuwachs seit Juli 2022. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs um 187.000 erwartet. Zugleich sank die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 53 Jahren.

ISM-Index Service im Januar gestiegen

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Januar gestiegen. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index erhöhte sich auf 55,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 50,6 erwartet nach einem Vormonatsstand von 49,2.

S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Januar

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar lebhafter als im Vormonat gezeigt, wenngleich auf niedrigem Niveau. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 46,8 von 44,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 46,6 vorhergesagt. Vorläufig war für Januar ein Wert von 46,6 ermittelt worden.

IWF senkt Mittelfristprognose für Chinas Wirtschaft

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine mittelfristige Wachstumsprognose für China gesenkt, und das trotz der Anhebung der Schätzung für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahr 2023. Dies unterstreicht die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen Peking trotz seines jüngsten Wandels hin zu einem wachstumsfreundlicheren Kurs steht.

