Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: Kein Grund zur Sorge für Deutsche um Ersparnisse wegen SVB

In Deutschland müssen sich die Menschen nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz wegen des Zusammenbruchs der amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) keine Sorgen um ihre Einlagen und Ersparnisse machen. Seit der globalen Finanzkrise 2008/2009, die mit durch den Kollaps der Lehman Brothers Bank ausgelöst worden war, habe es einen erheblichen Fortschritt gegeben.

Scholz lobt Aserbaidschans Beitrag zur Energiesicherheit

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht aufgrund der Energielieferungen aus Aserbaidschan eine höhere Versorgungssicherheit in Deutschland und der Europäischen Union. Nach einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Ministerpräsidenten Ilham Aliyew in Berlin sagte Scholz, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen wolle.

Lindner: Noch viel Arbeit für Reform des EU-Stabilitätspakts zu tun

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Staaten der Europäischen Union (EU) noch weit entfernt von einer Einigung über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. "Hier steht noch viel Arbeit allen Beteiligten bevor, damit ein Konsens erreicht wird", sagte Lindner nach einem EU-Ratstreffen der Wirtschafts- und Finanzminister in Brüssel.

BSI sieht komplexe Cyber-Bedrohungslage für Verbraucher

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht im Verbraucherbereich eine konstant angespannte Cyber-Sicherheitslage, die sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zuletzt verschärft hat. Verbraucher fallen laut BSI-Vizepräsident Gerhard Schabhüser insbesondere Datenklau- und Phishing-Attacken zum Opfer.

Ministerium verlängert Treuhandverwaltung für deutsche Rosneft-Töchter

Die Treuhandverwaltung der deutschen Töchter des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft wird um sechs Monate verlängert. Das erklärte das Bundeswirtschaftsministerium nachdem das Bundesverwaltungsgericht zuvor die Klage des Rosneft-Konzerns gegen die Anordnung der Treuhandverwaltung abgewiesen hatte.

Bundestag soll schon am Freitag neues Wahlrecht beschließen

Der Bundestag soll bereits am Freitag das neue Wahlrecht beschließen. Die Ampel-Fraktionen hatten sich erst am Wochenende auf weitreichende Änderungen an dem Gesetzentwurf geeinigt. Nach Angaben der Bundestags-Pressestelle wurde die Abstimmung nun für Freitagmorgen auf die Tagesordnung gesetzt. Die Unionsfraktion und die Linksfraktion haben bereits mit Verfassungsklagen gedroht.

USA: Russischer Kampfjet bringt US-Drohne über Schwarzem Meer zum Absturz

Ein russischer Kampfjet hat nach US-Angaben über dem Schwarzen Meer eine US-Aufklärungsdrohne zum Absturz gebracht. Zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-27 hätten die Drohne vom Typ MQ-9 Reaper am Dienstagmorgen auf "gefährliche und unprofessionelle" Weise über internationalen Gewässern abgefangen, erklärte das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart (US Eucom). Dabei habe einer der Kampfjets den Propeller der Drohne berührt, die daraufhin abgestürzt sei.

Deutsche Bank: 25 Basispunkte von EZB sind wahrscheinlicher

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag wird nach Einschätzung von Analysten der Deutschen Bank von dem finanziellen Schock beeinflusst werden, den die Insolvenz der Silicon Valley Bank ausgelöst hat. "Es wird von den aktuellen Entwicklungen abhängen, aber im Moment scheint eine Erhöhung um 25 Basispunkte am Donnerstag wahrscheinlicher als die geplante Anhebung um 50 Basispunkte", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung. Die Analysten gehen davon aus, dass die EZB das europäische Bankensystem als solide ansieht.

Kristersson: Schweden kann wahrscheinlich erst nach Finnland der Nato beitreten

Die Wahrscheinlichkeit, dass Schweden der Nato erst nach Finnland beitreten kann, hat sich durch den anhaltenden Widerstand der Türkei nach Einschätzung des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson erhöht. In den vergangenen Wochen sei klar geworden, dass die Türkei bereit sei, den finnischen Antrag zu ratifizieren, aber weiter Vorbehalte gegen das schwedische Beitrittsgesuch hege, sagte Kristersson bei einer Pressekonferenz.

US-Inflation sinkt im Februar auf 6,0 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA hat im Februar wie erwartet nachgelassen, während die Fed mit einer doppelten Bedrohung durch steigende Preise und finanzielle Instabilität konfrontiert ist. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 6,0 (Vormonat: 6,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

VP Bank: US-Inflation sinkt in den nächsten Monaten

Die US-Inflation ist im Februar wie erwartet auf 6,0 (Januar: 6,4) Prozent gefallen, und das wird sie nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, auch in den nächsten Monaten tun.

US-Realeinkommen sinken im Februar um 0,4 Prozent

Die Realeinkommen in den USA sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Januar ein Anstieg um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Februar saison- und inflationsbereinigt 378,46 US-Dollar nach 380,04 Dollar im Vormonat.

Commerzbank: Auch kleiner Fed-Zinsschritt nicht sicher

Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank ist es nach Meinung der Commerzbank-Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner nicht sicher, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik in der nächsten Woche überhaupt noch straffen wird.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 14:00 ET (18:00 GMT)