US-Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur um 1,1 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 schwächer gewachsen als erwartet, da die Verbraucher mit hoher Inflation und steigenden Zinsen konfrontiert waren. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2022 war das US-BIP um 2,6 Prozent gewachsen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 22. April überraschend abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 230.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 249.000 vorhergesagt.

Berlin hat Bedenken gegen Brüsseler Pläne für Bankenkrisen - Kreise

Aus dem Bundesfinanzministerium kommt im Vorfeld einer informellen EU-Finanzministertagung am Freitag und Samstag in Stockholm Kritik an Vorschlägen der Europäischen Kommission zum Umgang mit Krisen in der Bankenunion. Zu dem Brüsseler Vorschlag zur Reform des Krisenmanagementrahmens in Europa sehe Berlin in einigen Punkten noch "erheblichen Diskussionsbedarf", sagte ein hochrangiger Offizieller des Ministeriums in Berlin. Der Bundesregierung sei wichtig, "dass wir einen effektiven Krisenmanagementrahmen für die Bankenunion bekommen, dass der gestärkt ist".

Neues Düngegesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten

Das neue verschärfte Düngegesetz soll nach dem Willen des Bundeslandwirtschaftsministeriums noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das Ministerium startete am Donnerstag die Anhörung von Bundesländern und Verbänden. Das Kabinett soll den Gesetzentwurf demnach noch vor dem Sommer beschließen.

Merz: Im Heizungsbereich geht "praktisch alles schief"

CDU-Chef Friedrich Merz hat der Bundesregierung in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ein klimapolitisches Versagen in der Heizungspolitik vorgeworfen. "Da geht zurzeit bei dieser Bundesregierung in diesem Bereich praktisch alles schief", sagte Merz auf einem Zukunftskongress seiner Partei. "Es geht alles schief, was wir eigentlich für den Klimaschutz in Deutschland bräuchten."

CDU-Politiker Wegner zu neuem Berliner Regierungschef gewählt

Zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner im dritten Wahlgang zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt worden. Er erhielt am Donnerstag 86 Ja- und 70 Neinstimmen. Der 50-Jährige löste SPD-Chefin Franziska Giffey nach nur anderthalb Jahren in dem Amt ab und führt künftig eine schwarz-rote Koalition.

Kämpfe in Khartum reißen trotz Vereinbarung zu Waffenruhe nicht ab

Der von schweren Kämpfen erschütterte Sudan kommt trotz einer vereinbarten Feuerpause nicht zur Ruhe. Kampfflugzeuge der Armee flogen am Donnerstag über die nördlichen Vororte der Hauptstadt Khartum, während sich Soldaten und Kämpfer der paramilitärischen RSF-Miliz am Boden Gefechte lieferten, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

