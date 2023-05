Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck rückt von staatlicher Wasserstoff-Netzgesellschaft ab - Zeitung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich einem Medienbericht zufolge von der Idee verabschiedet, eine staatliche Wasserstoff-Netzgesellschaft zu gründen, und will stattdessen die Pläne der privaten Gasleitungsbetreiber für ein "Wasserstoff-Startnetz" aufgreifen. Das berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf Ministeriumskreise. Das Wirtschaftsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren.

Lindner: Stabilitätsrat sieht EU-Vorgaben gesamtstaatlich erfüllt

Deutschland erfüllt nach Überzeugung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern die Vorgabe des geltenden Regelwerks der europäischen Haushaltsüberwachung, das strukturelle Defizit als Richtwert um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr abzubauen. Das gab das Gremium bekannt, das in Berlin unter dem Vorsitz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und des nordrhein-westfälischen Finanzministers Marcus Optendrenk (CDU) getagt hat. "Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen sind nach wie vor schwierig", betonte Lindner aber. "Das betrifft den Bund, das betrifft die Länder und Gemeinden." Der unabhängige Beirat des Stabilitätsrates teilte die Schlussfolgerung zur Einhaltung der EU-Regeln allerdings nicht.

Scholz und von der Leyen betonen Bedarf an Halbleitern in der EU

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen halten weitere Investitionen in die deutsche und europäische Halbleiterindustrie für entscheidend in der aktuellen Transformation hin zur Klimaneutralität. Beim symbolischen Spatenstich für die milliardenteure neue Smart Power Fab Halbleiterfabrik von Infineon in Dresden betonte Scholz, dass Europa unabhängiger werden müsse von der Halbleiterproduktion in Asien. Dabei gehe es nicht um eine Abkoppelung, sondern um eine Verringerung der Abhängigkeit, so Scholz. Die neue Chipfabrik von Infineon sei ein entscheidender nächster Schritt auf dem Weg der Transformation und Digitalisierung .

VDA schraubt Wachstumsprognose für deutschen Pkw-Markt auf 4 Prozent hoch

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat seine Wachstumsprognose für den Pkw-Markt für dieses Jahr angehoben. Für Deutschland erwartet der Verband einen Anstieg um 4 Prozent auf 2,8 Millionen Pkw, bisher war ein Anstieg um 2 Prozent prognostiziert worden, hieß es am Dienstag. In Europa dürfte der Markt demnach 2023 um 7 Prozent auf 12 Millionen Neufahrzeuge wachsen - bisher lag die Prognose bei 5 Prozent.

Berenberg: EZB hebt Zinsen noch um 75 Basispunkte an

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Meinung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding noch deutlich anheben. In einem Kommentar zu den am Dienstag veröffentlichten Daten zu Verbraucherpreisen, Kreditvergabe und Kreditstandards weist Schmieding darauf hin, dass der Einlagensatz mit 3,00 Prozent aktuell noch im neutralen Bereich liege und auch nach einer von ihm prognostizierten kumulierten Anhebung um 75 Basispunkte nur "moderat restriktiv" wäre.

Unicredit rechnet mit EZB-Zinsschritt von 25 Basispunkten

Unicredit-Volkswirt Marco Valli rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte beschließen wird. Valli verweist in seinem Ausblick auf die Ratssitzung auf die abermals starke Straffung der Kreditkonditionen, den Rekordrückgang der Kreditnachfrage im ersten Quartal und den Rückgang der Kerninflationsrate im April. "Insgesamt zeigt die Quartalsumfrage zur Kreditvergabe immer deutlichere Anzeichen für eine verstärkte Transmission der Geldpolitik ", schreibt der Ökonom.

DWS: EZB begnügt sich mit 25 Basispunkten

Die Euroraum-Inflationsdaten für April lassen aus Sicht von DWS-Volkswirtin Ulrike Kastens erwarten, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen auf 25 Basispunkte drosseln wird. Kastens schreibt in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung, dass die Kerninflation auch in den kommenden Monaten weiter deutlich über der 5-Prozent-Marke verharren werde und fügt hinzu: "Andererseits zeigen die Daten zur Kreditvergabe und zu den Kreditkonditionen, dass die restriktivere Geldpolitik der EZB ihre Wirkung auf das Kreditgeschäft entfaltet."

Südsudan gibt Einigung auf siebentägige Waffenruhe im Sudan bekannt

Die Konfliktparteien im Sudan haben sich nach Angaben der südsudanesischen Regierung auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt. Wie das Außenministerium in Juba am Samstag erklärte, einigten sich der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der Befehlshaber der RSF-Miliz, Mohamed Hamdan Daglo, in einem Telefongespräch mit dem südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir "grundsätzlich auf eine siebentägige Waffenruhe vom 4. bis 11. Mai".

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Auftragseingang ex Transport März -0,7%

*US/Auftragseingang ex Rüstung März +1,0%

*US/Auftragseingang März +0,9% (PROG: +1,3%) gg Vm

