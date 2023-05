Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Scholz mahnt vor G7-Gipfel Abbau von Abhängigkeiten beim Handel an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima den Willen der Staats- und Regierungschefs bekräftigt, ihre Abhängigkeit von einzelnen Handelspartnern zu verringern. Auf eine Frage zum Verhältnis zu China sagte Scholz am Donnerstag vor Beginn des Gipfels in Japan, es gehe bei den weltweiten Handelsbeziehungen um ein "De-Risking" - also darum, die Gefahr einer Abhängigkeit zu senken.

Wirtschaftsministerium veröffentlicht Beteiligungen von Staatssekretär Philipp

Nach Kritik wegen eines möglichen Interessenkonflikts von Staatssekretär Udo Philipp hat das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag eine Liste seiner direkten Unternehmensbeteiligungen veröffentlicht. Das Ministerium betonte, nach den geltenden Regelungen der Bundesregierung über Finanzgeschäfte sei es erlaubt, Beteiligungen an Unternehmen zu halten. Auch gebe es diesen Regelungen zufolge keine Anzeigepflichten für direkte Beteiligungen.

SPD in Bremen lädt andere Parteien zu Sondierungsgesprächen ein

Nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl lädt die SPD in Bremen andere Parteien zu Sondierungsgesprächen ein. Am Freitag wollen die Sozialdemokraten zuerst mit den Grünen sprechen und dann mit der Linkspartei, am Samstag sollen Gespräche mit der CDU folgen, wie ein Fraktionssprecher sagte.

Reinhardt als Präsident der Bundesärztekammer wiedergewählt

Klaus Reinhardt bleibt für weitere vier Jahre Präsident der Bundesärztekammer. Der 62 Jahre alte Facharzt für Allgemeinmedizin wurde am Donnerstag auf dem Ärztetag in Essen mit 125 Delegiertenstimmen gewählt. Er schlug damit knapp seine Gegenkandidatin Susanne Johna, die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Sie erhielt 122 Stimmen.

Mindestens elf Tote bei Überschwemmungen in Norditalien

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge sintflutartiger Regenfälle sind in Italien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das Auswärtige Amt veröffentlichte am Donnerstag eine Reisewarnung für Italien. Über zehntausend Einwohner in den betroffenen Gebieten der Region Emilia-Romagna im nördlichen Italien wurden evakuiert und rund hundert schwere Erdrutsche gemeldet.

Fed/Logan sieht noch keinen Anlass für Zinserhöhungspause

Laurie Logan, Präsidentin der Dallas Federal Reserve Bank, sieht in den jüngsten Konjunkturdaten noch keinen Grund, eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen. Sie bleibe aber offen dafür. "Nachdem wir das Zielband für den Leitzins auf jeder der letzten zehn Sitzungen des Offenmarktausschusses angehoben haben, haben wir einige Fortschritte erzielt. Die Daten der kommenden Wochen könnten jedoch zeigen, dass es angebracht ist, eine Sitzung ausfallen zu lassen", sagte Logan in einer Rede vor der Texas Bankers Association hielt. "Ich bin weiterhin besorgt darüber, ob die Inflation schnell genug sinkt", fügte sie hinzu.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 13. Mai abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 242.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 250.000 vorhergesagt.

Philly-Fed-Index verbessert sich deutlich

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 10,4 Punkte von minus 31,3 im April. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 20,0 erwartet.

Bank of Canada sieht erste Anzeichen für Knappheit in Geldbeuteln

Kanadas Zentralbank sieht erste Anzeichen für finanziellen Stress bei den Verbrauchern, wobei sich die meisten ihrer Einschätzung nach bisher als widerstandsfähig gegenüber den steigenden Kosten für den Schuldendienst zeigen. Die Bank of Canada erklärte, dass das Bankensystem in Kanada insgesamt robust bleibe und die Auswirkungen der jüngsten Spannungen im globalen Bankensektor begrenzt seien.

Papua-Neuguinea wird Sicherheitspakt mit USA schließen

Papua-Neuguinea wird einen Sicherheitspakt mit den USA schließen, der den US-Streitkräften Zugang zu den Häfen und Flughäfen des Pazifikstaates gewährt. Papua-Neuguineas Regierungschef James Marape sagte am Donnerstag, beide Länder hätten sich auf zwei Vereinbarungen zu Verteidigungskooperation und Seeüberwachung verständigt. Diese sollten nach einer parlamentarischen Zustimmung unterzeichnet werden.

