EZB-Rat im Mai für kleinen Zinsschritt - Straffungs-Bias Voraussetzung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich nach seinen Beratungen am 3. und 4. Mai 2023 mit großer Mehrheit auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von 50 auf 25 Basispunkte geeinigt, nachdem die "Falken" in dem Gremium als Gegenleistung die Verankerung eines "Straffung-Bias" im Statement erhielten.

Enria: EU-Banken profitabler dank angepasster Geschäftsmodelle

Europas Banken sind nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria auch deshalb stabiler als früher, weil sie in den vergangenen Jahren ihre Geschäftsmodelle angepasst haben - auch unter dem Druck der Europäischen Zentralbank (EZB).

EZB/Knot: Erwartung von Zinssenkungen 2024 evtl korrekturbedürftig

Die an den Finanzmärkten eingepreiste Erwartung von Investoren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen 2024 schon wieder senken wird, muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot möglicherweise korrigiert werden. "Die Finanzmärkte preisen bereits Zinssenkungen für das nächste Jahr ein", sagte Knot laut einem Bloomberg-Bericht in Brüssel.

Rehn: EZB senkt Zinsen erst bei stetigem Rückgang der Kerninflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn eine Zinssenkung nicht in Erwägung ziehen, ehe die Kerninflation dauerhaft zurückgeht.

Habeck unterzeichnet deutsch-dänisches Offshoreprojekt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mit dem dänischen Energieminister Lars Aagaard das erste rechtsverbindliche Kooperationsabkommen in Europa über ein gemeinsames Offshoreprojekt unter der EU-Erneuerbaren-Richtlinie unterzeichnet.

Lindner nennt Ressorts jeweilige Budgetmittel für 2024

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat laut seinem Ministerium allen Ressorts Vorgaben mit konkreten Angaben über die ihnen im Budget 2024 zur Verfügung stehenden Mittel gemacht.

Lindner: Erste Priorität ist Wiederherstellung von Preisstabilität

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine entschlossene Bekämpfung der hohen Inflation angemahnt und davor gewarnt, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) durch schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme zu konterkarieren.

Finanzhof: Steuervorteil für Hafen-Leiharbeiter mit wechselnden Einsatzbetrieben

Hafenarbeiter als Leiharbeitnehmer haben steuerliche Vorteile, wenn sie in wechselnden Betrieben eingesetzt werden. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in München gelten dann die Kosten für die ganze Hinfahrt und die ganze Rückfahrt als steuermindernde Werbungskosten. (Az: VI R 4/21)

Europaabgeordnete zweifeln an Eignung Ungarns für Ratspräsidentschaft

Das Europäische Parlament hat die Eignung Ungarns für die EU-Ratspräsidentschaft in Zweifel gezogen. Das Parlament frage sich, ob Ungarn in der Lage sei, "diese Aufgabe angesichts der Nicht-Achtung von Recht und Werten" der EU "in glaubwürdiger Weise" zu erfüllen, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution des Parlaments.

EU-Kommission stellt Vertragsverletzungsverfahren wegen Nitratrichtlinie ein

Die Europäische Kommission hat das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zur Umsetzung der Nitratrichtlinie eingestellt. Wie die deutsche Vertretung der Kommission am Donnerstag mitteilte, hält die Brüsseler Behörde die von Bund und Ländern ergriffenen Maßnahmen gegen überhöhte Nitratwerte im Grundwasser mittlerweile für konform mit den EU-Vorgaben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Juni 2018 geurteilt, dass Deutschland gegen die Nitratrichtlinie verstößt.

Lauterbach sieht "Durchbruch" bei Plänen zu Krankenhausreform

Bund und Länder vermelden Fortschritte bei der Planung für die Krankenhausreform: Von einem "Durchbruch" sprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag nach Beratungen mit seinen Landeskolleginnen und -kollegen in Berlin. Die "Grundstruktur" der Reform stehe, sie könne nun aller Voraussicht nach zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Stoltenberg will in Ankara für Schwedens Nato-Beitritt werben

Nato-Chef Jens Stoltenberg hat eine baldige Reise in die Türkei angekündigt, um dort nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich für Schwedens Nato-Beitritt zu werben.

Oberstes Gericht sieht keine Haftung Österreichs wegen Corona-Infektion in Ischgl

Über drei Jahre nach dem Corona-Ausbruch im Tiroler Wintersportort Ischgl haben sich die Hoffnungen eines deutschen Touristen auf Schadenersatz erneut zerschlagen. Der Kläger habe keine Haftungsansprüche gegen den Staat Österreich, teilte der Oberste Gerichtshof (OGH) am Donnerstag mit.

ADP: US-Privatsektor schafft im Mai viel mehr Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Mai viel stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 278.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von nur 180.000 Jobs vorausgesagt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 27. Mai leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 232.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

US-Produktivität sinkt im ersten Quartal um 2,1 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2023 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von 2,5 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Abnahme von 2,7 Prozent ausgewiesen worden war.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 26. Mai ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,489 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Mai stärker als erwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Mai verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 46,9 (Vormonat: 47,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 47,0 prognostiziert.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie im Mai mit nachlassender Tendenz

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 48,8 von 50,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,5 ermittelt worden.

Blinken ruft Kosovo und Serbien zur sofortigen Deeskalation auf

Nach den Zusammenstößen im Norden des Kosovo hat US-Außenminister Antony Blinken die Spitzen des Kosovo und Serbiens zur Deeskalation aufgerufen. "Wir rufen die Regierungen des Kosovo und Serbiens auf, unverzüglich Schritte zur Deeskalation der Spannungen zu unternehmen", sagte Blinken am Donnerstag am Rande eines informellen Treffens der Nato-Außenminister im norwegischen Oslo.

Brasilien BIP 1Q +4,0% gg Vorjahr

Brasilien BIP 1Q +1,9% gg Vorquartal

*US/Bauausgaben Apr +1,2% (PROG: +0,1%) gg Vm

