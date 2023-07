Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher im Juli unerwartet deutlich verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli deutlicher aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 72,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 65,5 erwartet. Bei der Umfrage Ende Juni lag er bei 64,4. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 69,4 (Vormonat: 61,5), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 77,5 (69,0) angegeben.

US-Importpreise sinken im Juni um 0,2 Prozent

Die US-Importpreise sind im Juni etwas stärker gesunken als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, reduzierten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Scholz: Klimapolitik muss auch in Volksabstimmungen mehrheitsfähig sein

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will eine Klimapolitik machen, die auch in einer Volksabstimmung mehrheitsfähig wäre. In der aktuellen Debatte sei das Problem nicht, dass man unterschiedliche Meinungen hat, sondern dass diese ohne Absicht auf einen Kompromiss aufeinander prallten. "Meine Überzeugung ist, wer Klimapolitik machen will, muss sich zutrauen, dass jede einzelne gesetzliche Regelung in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände", sagte Scholz in der jährlichen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. "Das muss der Ehrgeiz sein."

Scholz will "Wasserstoffkorridor" durch engere Zusammenarbeit mit Finnland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo einen "Wasserstoffkorridor" mit einer engeren energiepolitischen Verbindung über die Ostsee in Aussicht gestellt. "Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir künftig in Fragen einer klimaneutralen Energieproduktion noch enger zusammenarbeiten können", sagte Scholz.

Neuwahl in den Niederlanden für 22. November angesetzt

Nach dem Aus der Regierungskoalition in den Niederlanden steht der 22. November als Datum für die Neuwahl des Parlaments fest. "Dies wurde vom Kabinett auf Empfehlung von Innenministerin Bruins Slot beschlossen", teilte die scheidende Regierung am Freitag mit.

Kreml erwägt Legalisierung von privaten Militärfirmen wie Wagner

Der Kreml zieht eine Legalisierung privater Militärfirmen und insbesondere der Söldnergruppe Wagner in Betracht, deren Existenz nach russischem Recht bislang nicht erlaubt ist. "Rechtlich betrachtet existiert die private Militärfirma Wagner nicht und hat auch nie existiert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Es handele sich um eine "komplexe" Frage, die geprüft werden müsse, sagte Peswkow. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor der Zeitung Kommersant gesagt, dass die Wagner-Gruppe keinen legalen Status habe und dass dies in der Duma und in der Regierung diskutiert werden müsse.

Brasilien Einzelhandelsumsatz Mai -1,0% gg Vm; -1,0% gg Vj

