Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: Russlands Stopp des Getreideabkommens schlechte Botschaft

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russlands Entscheidung, das Abkommen mit der Ukraine über Getreidelieferungen nicht zu verlängern, scharf kritisiert. Dies sei eine schlechte Botschaft, sagte Scholz am Rande des EU-Lateinamerika-Karibikgipfels in Brüssel. Moskau hatte zuvor angekündigt, das am Montag auslaufende Abkommen über Getreidelieferungen über das Schwarze Meer nicht verlängern zu wollen.

Experten wollen bei privater Altersvorsorge mehr Transparenz und Effizienz

Eine Expertengruppe hat der Bundesregierung eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge empfohlen, die breite Zielgruppen erfassen, geringe Kosten verursachen und einfacher erklärbar sein soll. Außerdem sollte sie eine zielgruppengerechte und transparente Förderung vorsehen sowie verschiedene Angebote für verschiedene Risikotypen anbieten, wie es in dem Abschlussbericht der von der Bundesregierung eingesetzte Fokusgruppe private Altersvorsorge heißt. Die Experten schlagen zudem vor, den Höchstbetrag beim Sonderausgabenabzug zu erhöhen oder künftig zu dynamisieren.

IWF senkt Deutschlands BIP-Prognose für 2023 leicht

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland im laufenden Jahr leicht gesenkt und die für nächstes Jahr leicht angehoben. Wie der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen - dem zweiten innerhalb von zwei Monaten - mitteilte, rechnet er für 2023 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 (zuvor: minus 0,1) Prozent und für 2024 mit einem BIP-Anstieg von 1,3 (1,1) Prozent.

Nach Migrationsabkommen mit Tunesien hofft EU auf Ägypten und Marokko

Nach der Unterzeichnung eines umfassenden Migrationsabkommens mit Tunesien möchte die Europäische Union nach Angaben aus EU-Kreisen ähnliche Vereinbarungen auch mit Ägypten und Marokko abschließen. Es gehe dabei nicht darum, den nordafrikanischen Regierungen einen Blankoscheck für den Umgang mit Migranten auszustellen, sagte am Montag ein hochrangiger EU-Vertreter, der anonym bleiben wollte. Vielmehr sollten die entsprechenden Abkommen auch eine Reihe von Verträgen mit NGOs und UN-Institutionen beinhalten.

Erster EU-Gipfel mit Lateinamerika und Karibik seit acht Jahren

Erstmals seit acht Jahren kommt die Europäische Union (EU) mit der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) zu einem Gipfel zusammen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte am Montag zum Auftakt des zweitägigen Treffens in Brüssel die Hoffnung auf einen Neuanfang in den Beziehungen. Der Aufstieg Chinas und der russische Angriffskrieg konfrontiere die beiden Weltregionen mit einem völlig "neuen geopolitischen Szenario", sagte der Spanier.

Vorsorgliche Evakuierung von Badeorten wegen Waldbrands in der Nähe von Athen

Wegen eines Waldbrands in der Nähe von Athen sind am Montag vorsorglich mehrere Badeorte evakuiert worden. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Yannis Artopios brach der Brand in der etwa 50 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt gelegenen Gemeinde Kouvaras aus. Es handele sich um eine schwierige Situation, da starker Wind die Flammen weiter anfache.

New Yorker Konjunkturindex sinkt im Juli

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juli gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 1,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 0,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 6,6 gelegen.

SocGen: BoJ ändert Zinskurvensteuerung im Juli nicht

Societe-Generale-Volkswirt Jin Kenzaki rechnet nicht mehr damit, dass die Bank of Japan (BoJ) im Juli beschließen wird, künftig eine Abweichung von ihrem Null-Prozent-Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen um 100 (bisher: 50) Basispunkte zu tolerieren. Kenzaki hatte dies bisher vorausgesagt. Er ändert nun aber seine Prognose, weil die BoJ seiner Meinung nach zwar ihre Kerninflationsprognose anheben, aber den Inflationsausblick weiterhin als unsicher bezeichnen wird.

