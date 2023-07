Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutschland und Frankreich stärken grenzüberschreitende Berufsausbildung

Auszubildende in der deutsch-französischen Grenzregion können den praktischen Teil ihrer Berufsausbildung künftig auch im jeweiligen Partnerland machen. Dies ist Teil eines Regierungsabkommens, das die Außenministerinnen beider Länder, Annalena Baerbock (Grüne) und Catherine Colonna, am Freitag im elsässischen Lauterbourg unterzeichnet haben. "Es ersetzt frühere Abkommen und hebt diesen Teil der Zusammenarbeit auf eine neue Ebene", sagte Baerbock.

Tschechien will mindestens 77 Leopard-2-Kampfpanzer kaufen

Tschechien will mindestens 77 moderne deutsche Leopard-2-Panzer kaufen. Ein Vorvertrag im Rahmen der Verhandlungen sei bereits unterzeichnet worden, nun erfolge eine Präzisierung, sagte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Prag. Dabei geht es um Panzer des Typs A8, die modernste Version des Leopard 2.

Wirtschaftsweise gegen Streichung von Elterngeld für Besserverdienende

Die sogenannten "Wirtschaftsweisen" haben die Pläne der Bundesregierung zur Kürzung des Elterngeldes für Besserverdienende kritisiert. In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben die Mitglieder des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) der Bundesregierung, mit der Streichung drohe ein wichtiger Erfolg des Elterngelds - nämlich die Gleichstellung - zurückgedreht zu werden. Sinnvoller wäre eine Reform des Ehegattensplittings bei neu geschlossenen Ehen, da es aktuell Anreize zur Arbeitsaufnahme verringere.

Prozess gegen Trump wegen Dokumentenaffäre soll im Mai 2024 beginnen

Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen der Dokumentenaffäre soll im kommenden Mai beginnen. Die zuständige Bundesrichterin Aileen Cannon setzte am Freitag den 20. Mai 2024 als Termin für den Prozessbeginn in Miami im Bundesstaat Florida an. Damit wird der Prozess um das mutmaßlich illegale Aufbewahren von Geheimakten in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida während der Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur stattfinden.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada:

Mai Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Apr

Mai Einzelhandelsumsatz ex Kfz unverändert gg Apr

Mai Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Apr

Mai Einzelhandelsumsatz ex Kfz unverändert gg Apr

DJG/DJN/AFP/err

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)