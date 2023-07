Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsminister und Industrie wollen starken Standort erhalten

Spitzenvertreter der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder und des Bündnisses Zukunft der Industrie haben in ihrem Dialog zur Stärkung der deutschen Industrie betont, "dass Deutschland ein starker Industriestandort mit innovativen Unternehmen und guten Arbeitsplätzen ist und bleiben muss". Sie bekräftigten laut einer vom Bundeswirtschaftsministerium verbreiteten gemeinsamen Pressemitteilung, dass es zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie in der Transformation einer Zusammenarbeit aller politischer Ebenen bedürfe, insbesondere auch einer vertieften Kooperation zwischen Bund und Ländern.

Regierung bleibt bei Atomausstieg und berät weiter Industriestrompreis

Die Bundesregierung bleibt trotz Kritik aus der Wirtschaft und auch vom Juniorkoalitionspartner FDP beim Atomausstieg. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann betonte zudem, dass innerhalb der Bundesregierung die Gespräche über die mögliche Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises anhalten.

IG BAU fordert 50 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau

Die Baugewerkschaft IG BAU hat angesichts der gesunkenen Zahl an Sozialwohnungen in Deutschland von der Bundesregierung ein Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von 50 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2025 gefordert. "Rechnerisch hat Deutschland alle 37 Minuten eine Sozialwohnung weniger. Das ist ein fataler 'Netto-Verlust' - für den Wohnungsmarkt, aber auch für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland", sagte der IG-BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Pistorius: Bundeswehr prüft "alle Optionen" bei Niger und Mali-Abzug

Bundeswehr prüft nach dem Putsch im Niger "alle Optionen" mit Blick auf ihre Präsenz in der Region. Wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Montag sagte, gilt dies sowohl für die Auswirkungen auf den laufenden Abzug aus dem benachbarten Mali als auch mit Blick auf die Sicherheit der im Niger stationierten Soldatinnen und Soldaten. Deutschland sei mit den jeweiligen Ansprechpartnern in dem westafrikanischen Land "auf verschiedenen Kanälen in Verbindung".

Brennender Frachter an seinem vorläufigen Ankerplatz angekommen

Der seit Tagen in der Nordsee brennende Auto-Frachter hat seinen neuen vorläufigen Ankerplatz erreicht. Die "Fremantle Highway" sei ohne Probleme zu ihrem neuen Standort 16 Kilometer nördlich der niederländischen Wattenmeer-Inseln Ameland und Schiermonnikoog geschleppt worden, teilte die für Wasserwege zuständigen Behörde Rijkswaterstaat am Montag mit. Dort soll das Schiff nun inspiziert werden.

EU und die Philippinen wollen erneut über Freihandel sprechen

Nach jahrelangem Stillstand wollen die Europäische Union und die Philippinen die Gespräche über ein Freihandelsabkommen wieder aufnehmen. Darin liege ein "enormes Potenzial" für beide Seiten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag bei einem Besuch in Manila. Die Vorbereitungen sollen nach ihren Angaben sofort beginnen.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Juli

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juli den zweiten Monat in Folge aufgehellt. Der Indikator stieg auf 42,8 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juni stand der Index bei 41,5 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 43,3 Punkte erwartet.

China tauscht Befehlshaber der Raketenstreitkräfte aus

China hat am Montag einen Wechsel an der Spitze seiner Raketenstreitkräfte verkündet, in deren Zuständigkeitsbereich auch das Atomwaffenarsenal des Landes fällt. Neuer Befehlshaber ist der ehemalige stellvertretende Marinekommandant Wang Houbin, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Sein Vorgänger Li Yuchao war seit Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, Xinhua gab keine Gründe für seine Abberufung an.

