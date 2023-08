Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck will Wirtschaft mit Maßnahmen-"Dreiklang" stützen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt zur Stärkung der deutschen Wirtschaft auf einen "Dreiklang" aus zielgerichteten Investitionen, Abschreibungsmöglichkeiten und einem Industriestrompreis für eine Übergangsphase von einigen Jahren. Dies sei Habecks "Lösungsweg", sagte Ministeriumssprecherin Annika Einhorn auf die Frage nach Maßnahmen für ein mögliches Konjunkturpaket. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei "grundsätzlich der Meinung, dass Deutschland weiterhin ein sehr attraktiver Industriestandort ist", betonte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. "Eine ganze Reihe von Maßnahmen sind bereits getroffen worden, weitere sind auf dem Weg oder werden diskutiert", erklärte sie.

Sprecherin: 10 Milliarden für Lindner nur erster Schritt zur Aktienrente

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die für die kommende Aktienrente im Haushalt eingestellten 10 Milliarden Euro nur als einen "ersten Schritt" zum Aufbau des Generationenkapitals, mit dem der Staat eine zusätzliche Komponente zur langfristigen ergänzenden Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung aufbauen will. Lindner habe immer gesagt, "dass die 10 Milliarden ein erster Schritt sind und dann im Übrigen zu sehen ist, wie weiter verfahren wird", sagte die Sprecherin zu einem Bericht, nach dem die neue kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung stärker ausfallen soll als ursprünglich geplant und der Bund 12 Milliarden Euro ab 2024 einzahlen will.

Bahnindustrie: Schienennetz-Sanierung droht zu scheitern

Die deutsche Bahnindustrie kritisiert die Bundesregierung, dass die Modernisierung des deutschen Bahnnetzes viel zu langsam voran gehe und es keine ausreichenden Investitionszusagen gebe. "Die geplante Sanierung des Schienennetzes droht zu scheitern", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland, Sarah Stark, der Süddeutschen Zeitung. Es gebe keine konkreten Zusagen.

Boris Johnson verdiente 2022 mit Nebenjobs 4,8 Mio Pfund - Zeitung

Parlamentsabgeordnete in Großbritannien haben laut einem Bericht im vergangenen Jahr mit lukrativen Nebeneinkünften insgesamt rund 10 Millionen Pfund (rund 11,6 Millionen Euro) zusätzlich zu ihrem regulären Gehalt verdient - allen voran der frühere Premierminister Boris Johnson. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Analyse der Zeitung The Guardian Daily beliefen sich Johnsons Extra-Einnahmen im Jahr 2022 auf 4,8 Millionen Pfund zusätzlich zu seinem Gehalt.

Russland will am Freitag erste Mondmission seit fast 50 Jahren starten

Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission starten. Dies gab die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt. Es wäre die erste russische Mondmission seit 1976. Der Start des Luna-25-Landers werde "am 11. August um 02.10 Uhr Moskauer Zeit" (01.10 Uhr MESZ) erfolgen, erklärte Roskosmos.

Offenbar vorerst keine Militärintervention im Niger geplant

Trotz des Auslaufens eines von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) an die Verantwortlichen des Staatsstreichs im Niger gestellten Ultimatums soll es offenbar zunächst keine Truppenentsendung in den Krisenstaat geben. Eine unmittelbare Militärintervention werde in diesem Stadium nicht ins Auge gefasst, verlautete aus Ecowas-Kreisen. Unabhängig davon schlossen die Militärvertreter, die die Macht übernommen haben, "bis auf Weiteres" wegen der "Gefahr einer Intervention" den Luftraum. Die Staats- und Regierungschefs des Ecowas-Bündnisses wollten sich am Donnerstag zu einem "erneuten Sondergipfel" treffen, um über die politische Situation im Niger zu beraten, hieß es in einer ersten Erklärung nach Ablauf des Ultimatums. Das Treffen findet in Nigerias Hauptstadt Abuja statt.

