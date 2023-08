Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Steuereinnahmen legen im Juli kräftig zu - Bericht

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat laut einem Zeitungsbericht um mehr als 15 Prozent auf gut 69 Milliarden Euro gestiegen. Wesentlicher Treiber der Entwicklung sei allerdings ein Sondereffekt gewesen, der sich nach Angaben aus Ministeriumskreisen nicht wiederholen werde, schrieb die Süddeutsche Zeitung. So legte das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer demnach um 23 Prozent zu, weil Einnahmen aus der Vergangenheit aufgrund einer technischen Neuregelung zwischen Bund und Ländern erst jetzt verbucht werden konnten.

Beirat beim Finanzministerium stützt restriktive Fiskalpolitik

Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hat in Empfehlungen zur "Finanzpolitik in Zeiten von Inflation" den Kurs einer weitgehenden Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten gestützt. Die Sicherung der Preisstabilität sei "nicht nur eine Aufgabe der Geldpolitik . Auch die Fiskalpolitik hat erheblichen Einfluss auf das Inflationsgeschehen", betonten die Ökonomen.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im August verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im August langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,4 von 52,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,0 von 49,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 49,0 erwartet. Der Index für den Service-Sektor ging auf 51,0 von 52,3 Punkten zurück. Hier hatte die Prognose auf 52,5 gelautet. "Die Geschäftsaktivität hat im August nahezu stagniert, und das weckt Zweifel an der Stärke des US-Wirtschaftswachstums im dritten Quartal", sagte Chefökonom Chris Williamson.

Kiew: In einem Monat 270.000 Tonnen Getreide zerstört

Bei russischen Angriffen auf ukrainische Häfen sind ukrainischen Angaben zufolge in einem Monat 270.000 Tonnen Getreide zerstört worden. "Russland greift systematisch Getreidesilos und -lager an, um Agrarexporte zu stoppen", erklärte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow am Mittwoch in Onlinemedien.

Neues Staatsangehörigkeitsrecht soll Einbürgerungen erleichtern

Die Bundesregierung will die Fristen für den Erwerb eines deutschen Passes verkürzen und Mehrstaatigkeit künftig generell akzeptieren. Das Kabinett beschloss am Mittwoch den Gesetzentwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für das neue Staatsangehörigkeitsrecht. "Wir wollen, dass Menschen, die längst Teil unserer Gesellschaft sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können", erklärte dazu Faeser.

Arbeitgeberverband begrüßt neues Staatsangehörigkeitsrecht

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) hat den Entwurf von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht begrüßt, zugleich aber Verbesserungen angemahnt. "Gesetze sind das eine, Prozesse und Abläufe das andere", erklärte die Spitzenorganisation der Arbeitgeber gegenüber dem "Handelsblatt" am Mittwoch. Einbürgerungsbehörden müssten so aufgestellt werden, dass die neuen Regelungen effizient umgesetzt und die Anträge schnell bearbeitet werden könnten.

Namensrecht wird deutlich flexibler als bisher

Das deutsche Namensrecht soll deutlich flexibler werden als bisher. Ein am Mittwoch vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf der Regierung sieht mehr Möglichkeiten für Doppelnamen sowie für Namensänderungen vor. Mehr Freiheiten gibt es auch für traditionelle Namensbildungen in Deutschland lebender Minderheiten sowie von Migrantinnen und Migranten.

Indische Sonde Chandrayaan-3 erfolgreich auf dem Mond gelandet

Die indische Sonde Chandrayaan-3 ist am Mittwoch erfolgreich auf dem Mond gelandet. Nach Angaben der indischen Raumfahrtbehörde setzte die Sonde sicher am bisher wenig erforschten Südpol des Erdtrabanten auf. Damit ist Indien das vierte Land, dem eine Mondlandung gelang. Zudem war es die erste Landung am Südpol des Mondes. Erst vor wenigen Tagen war die russische Sonde Luna-25 bei einem ähnlichen Versuch abgestürzt.

Versicherer: Hinter Falschfahrten auf Autobahnen steckt oft Absicht

Falschfahrten auf Autobahnen passieren nach Angaben der Versicherungswirtschaft oft mit Absicht. In rund einem Drittel der Fälle werde im fließenden Verkehr gewendet, teilte die Unfallforschung der Versicherer (UDV) am Mittwoch in Berlin mit. Während bei Senioren häufig eine Verwirrtheit eine Rolle spiele, seien es bei Jüngeren oft suizidale Absichten oder eine Flucht vor der Polizei.

US-Rohöllagerbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 18. August verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,134 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,96 Millionen Barrel reduziert.

USA

Neubauverkäufe Juli +4,4% auf 714.000 (PROG: 704.000)

Neubauverkäufe Juni revidiert auf 684.000 (vorl: 697.000)

Neubauverkäufe Juli Bestand 7,3 Monate

