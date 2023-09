Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: Fordern Russland unverändert auf, Krieg in Ukraine zu beenden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York erneut zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine aufgefordert. Es sei "wichtig, dass gerade hier die Vereinten Nationen ein Ort sind, an dem immer wieder festgestellt wurde, dass dieser Angriffskrieg unakzeptabel ist, dass Russland Truppen zurückziehen muss, und dass Russland es in der Hand hat, Frieden möglich zu machen, indem es seine Kriegshandlungen beendet", sagte Scholz bei einem Statement vor dem UN-Gebäude. "Das ist das, worum es hier geht, und das ist das, was wir auch hier erneut verlangen müssen", sagte der Kanzler, der am Abend nach New Yorker Ortszeit vor der UN-Vollversammlung sprechen wird.

Aserbaidschan startet groß angelegten Militäreinsatz in Berg-Karabach

Nach monatelanger Eskalation im Konflikt um Berg-Karabach hat Aserbaidschan am Dienstag einen groß angelegten Militäreinsatz in der umstrittenen Kaukasus-Region gestartet. Aus der in Armenien ansässigen Vertretung Berg-Karabachs wurde am Dienstag "intensiver Beschuss" auf die regionale Hauptstadt Stepanakert und weitere Städte gemeldet, pro-armenische Kräfte meldeten mindestens zwei tote Zivilisten. Aserbaidschan gab den Beginn von "Anti-Terror-Einsätzen" in der Region bekannt und forderte den "vollständigen und bedingungslosen Rückzug" Armeniens aus der Region.

Cyberkriminalität: Berlin meldet mehrere Angriffe auf Hauptstadtportal

Berlin hat Cyberangriffe auf das Hauptstadtportal berlin.de gemeldet. Am Dienstag habe es mehrere sogenannte DDoS-Attacken auf die digitale Infrastruktur gegeben, teilte die Senatskanzlei mit. Das Internetportal sei als Folge eines ersten Angriffs am Vormittag für rund 50 Minuten zunächst gar nicht und später eingeschränkt erreichbar gewesen.

US-Reporter Gershkovich geht vor Moskauer Gericht gegen Untersuchungshaft vor

Der US-Journalist Evan Gershkovich ist vor dem Moskauer Stadtgericht erschienen, um Berufung gegen eine Verlängerung seiner Untersuchungshaft einzulegen. Aus dem typischen Glaskäfig der Angeklagten lächelte der Reporter des "Wall Street Journal" am Dienstag ihm bekannten Journalisten zu, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch die US-Botschafterin Lynne Tracy war in dem Saal anwesend.

China legt Berufung gegen WTO-Entscheidung in Streit um Strafzölle mit USA ein

China hat Berufung gegen eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) im Streit um gegenseitige Strafzölle mit den USA eingelegt. Der Präsident des WTO-Streitschlichtungsgremiums teilte dies am Dienstag bei einer Sitzung in Genf mit, wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr. Der Streit zieht sich bereits seit mehreren Jahren, und weil die Streitschlichtungsstelle seit 2019 faktisch handlungsunfähig ist, ist auch nicht mit einer raschen Lösung zu rechnen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Aug -11,3% auf 1,283 Mio (PROGNOSE: -1,5%)

US/Baugenehmigungen Aug +6,9% auf 1,543 Mio Jahresrate

US/Baubeginne Aug -11,3% auf 1,283 Mio (PROGNOSE: -1,5%)

US/Baugenehmigungen Aug +6,9% auf 1,543 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep +4,1% gg Vorjahr

Kanada Aug Verbraucherpreise +4,0% gg Vorjahr

Kanada Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +3,8% gg Vorjahr

Kanada Aug Verbraucherpreise +0,4% gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)