Deutschland und China sprechen über besseren Marktzugang für Banken - Kreise

Deutschland will gegenüber China bei hochrangigen Finanzgesprächen am Wochenende auf einen besseren Marktzugang für deutsche Banken und Versicherer pochen. "Schwerpunkt sind Marktöfffnungsfragen für Banken und Versicherungen", sagte ein hochrangiger Beamter des Bundesfinanzministeriums im Vorfeld des deutsch-chinesischen Finanzdialogs, zu dem sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) und der chinesische Vizepremier He Lifeng am Sonntag in Frankfurt mit Delegationen treffen.

Jahresrate des PCE-Preisindex steigt im August auf 3,5 Prozent

Die US-Inflationsrate ist im August wegen hoher Benzinpreise wieder geklettert. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 3,5 (Vormonat: 3,3) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,4 (0,2) Prozent.

EU startet Testphase für CO2-Grenzausgleich

Am Sonntag startet die Testphase für das CO2-Grenzausgleichssystem der EU. Ab dann müssen importierende Unternehmen für bestimmte Produkte den bei der Herstellung angefallenen Treibhausgasausstoß melden, wie die EU-Kommission erklärte. Später, wenn das System endgültig in Kraft tritt, müssen sie dann den CO2-Preis, der bei Produktion in der EU angefallen wäre, als Ausgleich entrichten.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt zurück im September

Die Stimmung der Einkaufsmanager im Großraum Chicago hat sich im September eingetrübt. Der Indikator fiel auf 44,1 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im August stand der Index bei 48,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 47,0 Punkte erwartet. Es war der erste Rückgang seit drei Monaten. Der Frühindikator liegt damit unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 68,1 von 69,5 Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 67,7 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 67,7.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juli BIP unverändert gg Juni

