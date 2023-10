Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

ISM-Index für US-Industrie steigt im September stärker als erwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im September beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 49,0 (Vormonat: 47,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie sinkt im September kaum noch

Die Aktivität in der US-Industrie ist laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 47,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 47,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Chefökonom Chris Williamson verwies darauf, dass sich nicht nur die Aktivität fast stabilisiert, sondern auch der Preisdruck zugenommen habe.

ING: Deutsche Innovationskraft schwindet

Die alternde Bevölkerung, relativ wenige Firmenneugründungen und eine lückenhafte digitale Infrastruktur wirken sich auf die Innovationskraft Deutschlands aus. Im europäischen Vergleich der Bank ING Diba liegt Deutschland deshalb abgeschlagen auf dem 16. Platz. Wie das Geldinstitut mitteilte, stagniert die Innovationskraft trotz hoher Forschungsaktivität aufgrund "struktureller Schwachstellen". Deutschland solle daher in Glasfasernetze investieren und die Fachkräfteeinwanderung fördern.

Scholz: Richtlinienkompetenz nutzt man nicht jeden Tag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat öffentlich ausgetragenen Streit in seiner Regierungskoalition kritisiert und zugleich betont, weiter nur in Ausnahmefällen ein Machtwort sprechen zu wollen. "Ich habe die Möglichkeit, ab und zu einmal in der Bundesregierung mit meiner Richtlinienkompetenz zu sagen, jetzt beschließen wir es aber so. Aber das ist natürlich etwas, das man auch nicht jeden Tag macht", sagte Scholz bei einem Bürgergespräch in Hamburg.

CDU-Chef Merz schlägt radikale Unternehmenssteuer-Reform vor

CDU-Chef Friedrich Merz will die Unternehmensbesteuerung in Deutschland grundlegend umbauen. "Ich plädiere für die Schaffung einer echten Unternehmensteuer", sagte Merz im Interview mit dem Handelsblatt. "Das bedeutet: Alle Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform werden nur noch nach einem einheitlichen Unternehmenssteuerrecht besteuert, Personengesellschaften nicht mehr nach der Einkommensteuer."

FDP in "Trendbarometer" bei 5 Prozent - auch AfD schwächer

Die FDP ist im aktuellen RTL/ntv-"Trendbarometer" auf bundesweit 5 Prozent (minus 1 Prozentpunkt) abgerutscht und müsste damit um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. An der Spitze bleibt der Forsa-Umfrage zufolge die CDU/CSU, die sich um 1 Punkt auf 28 Prozent verbessert. 1 Punkt abgeben muss auch die AfD, die aber mit 20 Prozent zweitstärkste Kraft bleibt.

Pro-russischer Politiker Fico mit Regierungsbildung in der Slowakei betraut

Nach der Parlamentswahl in der Slowakei ist der pro-russische Ex-Regierungschef Robert Fico mit der Regierungsbildung betraut worden. Präsidentin Zuzana Caputova erteilte dem 59-jährigen Chef der linkspopulistischen Partei Smer-SD den Auftrag, im Parlament eine Mehrheit zu bilden und eine neue Regierung aufzustellen. Als Staatsoberhaupt sei es ihre Aufgabe, das Ergebnis von Wahlen zu respektieren und das Funktionieren der verfassungsmäßigen Institutionen zu gewährleisten, erklärte die liberale Politikerin.

IEA-Chef Birol: Geopolitische Spannungen gefährden Klimaziele

Um die Erderwärmung zu begrenzen, braucht es dem Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, zufolge mehr internationale Kooperation. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens sei weiterhin erreichbar, sagte Birol beim Internationalen Klima- und Energie-Gipfel in Madrid. Doch "geopolitische Spannungen" innerhalb der internationalen Gemeinschaft gefährdeten die Anstrengungen für den Klimaschutz.

Trump zu Zivilprozess wegen Finanzbetrugs an New Yorker Gericht eingetroffen

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zum Auftakt des Zivilprozesses gegen ihn wegen Betrugsvorwürfen in New York am Gericht eingetroffen. Der 77-jährige Republikaner wurde von seinem Trump Tower in Manhattan in einer Wagenkolonne zu dem Gerichtsgebäude gefahren, wie Live-Aufnahmen zeigten. Trump hatte am Sonntagabend angekündigt, er werde am Prozessauftakt teilnehmen, "um für meinen Namen und für meinen Ruf zu kämpfen".

Ministerium in Bratislava wirft Russland Einmischung in Parlamentswahl vor

Nach dem Sieg des pro-russischen Politikers Robert Fico bei der Parlamentswahl in der Slowakei hat die Regierung in Bratislava Russland "unzulässige Einmischung" in die Wahl vorgeworfen. Das Ministerium veröffentlichte eine Protestnote, in der es die Äußerungen des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, zurückwies. Zugleich wurde ein russischer Diplomat einbestellt.

