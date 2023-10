Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex fällt im Oktober

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober wieder in den negativen Bereich gefallen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 4,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 6,0 prognostiziert. Im Vormonat war der Index auf plus 1,9 gestiegen und hatte damit den negativen Bereich verlassen.

Daten für deutschen Einzelhandelsumsatz im August bestätigt

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im August deutlich gefallen. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,2 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ebenfalls ein Rückgang von 1,2 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent niedriger.

Frankreich und Ägypten fordern Durchlass von Hilfslieferungen

Frankreich und Ägypten haben die Öffnung des Grenzübergangs Rafah gefordert, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen und die Ausreise von Ausländern aus dem Palästinensergebiet zu ermöglichen. "Diejenigen, die Gaza verlassen wollen, müssen dies tun können", sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna bei einem Besuch in Kairo. "An alle: wir fordern, dass Grenzübergänge geöffnet werden können", fügte sie hinzu. Ihr ägyptischer Amtskollege Sameh Schukri machte Israel für die Schließung des Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verantwortlich. Israel habe "bislang kein Signal" für eine Öffnung gegeben, sagte er.

Dulger als Arbeitgeberpräsident wiedergewählt

Rainer Dulger ist als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wiedergewählt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm in Berlin in geheimer Wahl einstimmig für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen aus, wie der Verband mitteilte.

EU-Kommission schlägt strengere Regeln für Mikroplastik vor

Für die Verarbeitung von Kunststoffgranulat sollen in der Europäischen Union künftig strengere Regeln gelten. Einem Vorschlag der EU-Kommission von Montag zufolge sollen Unternehmen Maßnahmen vorlegen, mit denen sie verhindern, dass Mikroplastik aus der Produktion in die Umwelt gelangt. Die Brüsseler Behörde will demnach erreichen, dass bis zu 74 Prozent weniger Kunststoffgranulat freigesetzt wird.

Teilergebnisse bestätigen Mehrheit für pro-europäische Opposition in Polen

Die pro-europäische Opposition hat Teilergebnissen zufolge bei der Wahl in Polen die Mehrheit im Parlament errungen. Nach Auszählung von gut 80 Prozent der Stimmen kam die regierende PiS als stärkste Kraft auf rund 37 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk und ihre möglichen Bündnispartner erreichten demnach aber zusammen eine Mehrheit von gut 52 Prozent.

