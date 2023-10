Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Powell signalisiert längere Zinspause

US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich erfreut über den Rückgang der Inflation in diesem Sommer gezeigt. Der Fed-Vorsitzende erklärte, dass die Zentralbank die Zinssätze wahrscheinlich nicht erneut anheben werde, es sei denn, sie sehe eindeutige Anzeichen dafür, dass eine stärkere Wirtschaftstätigkeit diese Fortschritte gefährde.

Philly-Fed-Index steigt im Oktober

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Oktober aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 9,0 Punkte von minus 13,5 im September. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 6,8 erwartet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 14. Oktober spürbar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 13.000 auf 198.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 210.000 vorhergesagt.

Barclays: EZB beginnt Diskussion über PEPP-Reinvestitionen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Barclays-Volkswirt Mariano Cena in der nächsten Woche über weitere Schritte zum Bilanzabbau beraten. "Wir würden erwarten, dass die Präsidentin ( Christine Lagarde ) auf Nachfrage erklären wird, dass der Rat erste vorläufige Gespräche geführt hat und dass sie die Diskussionen über die Änderung der Mindestreservepflicht und eine mögliche Änderung der PEPP-Guidance hervorheben wird", schreibt Cena in seinem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung am 25./26. Oktober.

Bund macht Pflegeausbildung attraktiver - Vergütung während Studium

Pflege-Studierende sollen künftig für die gesamte Dauer ihres Studiums eine "angemessene Vergütung" erhalten. Dies beschloss der Bundestag am Donnerstag. Zudem sollen Pflege-Abschlüsse aus dem Ausland leichter anerkannt werden, um ausländischen Fachkräften eine Beschäftigung zu ermöglichen. Mit dem Pflegestudiumsstärkungsgesetz will die Ampel-Koalition die Arbeit in der Pflegebranche attraktiver machen.

Erneut mehrere Flughäfen in Frankreich nach Anschlagsdrohungen geräumt

Am zweiten Tag in Folge sind in Frankreich am Donnerstag zahlreiche Flughäfen nach Anschlagsdrohungen geräumt worden. Einige von ihnen, darunter Bordeaux-Mérignac und Lille, nahmen nach eigenen Angaben wenige Stunden später den Betrieb wieder auf. Die nationale Luftfahrbehörde bestätigte das Eingehen von Drohungen an mehreren Flughäfen, ohne nähere Angaben dazu zu machen.

Pentagon: China baut Atomwaffenarsenal schneller aus als erwartet

China baut sein Atomwaffenarsenal nach Einschätzung der US-Regierung schneller aus als erwartet. China habe im Mai "mehr als 500 einsatzfähige Atomsprengköpfe" besessen und sei auf dem Weg, "bisherige Erwartungen zu übertreffen", schreibt das US-Verteidigungsministerium in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht zu den chinesischen Streitkräften. 2030 dürfte China mehr als 1.000 einsatzfähige Atomsprengköpfe besitzen.

Frühere Trump-Anwältin Powell bekennt sich in Wahl-Verfahren schuldig

Die im Wahlmanipulationsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Bundesstaat Georgia mitangeklagte Anwältin Sidney Powell hat sich schuldig bekannt. Die für die Verbreitung von Wahlverschwörungstheorien bekannte Powell räumte am Donnerstag bei einer live übertragenen Gerichtsanhörung in der Stadt Atlanta sechs Fälle einer illegalen Einflussnahme auf den Wahlprozess ein.

