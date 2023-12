Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt deutlich zurück im Dezember

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember deutlich eingetrübt. Der Indikator fiel auf 46,9 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index noch bei 55,8 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 50,0 Punkte erwartet.

Argentinien verzichtet nach Regierungswechsel auf Brics-Mitgliedschaft

Argentinien verzichtet unter seinem neuen Präsidenten Javier Milei auf die von seiner Vorgängerregierung angestrebte Mitgliedschaft in der Brics-Staatengruppe. Die Mitgliedschaft, die eigentlich zum Jahreswechsel in Kraft treten sollte, werde von seiner Regierung "nicht als angemessen betrachtet", schrieb Milei am Freitag an die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten.

