Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Beamtenbund: GDL-Streiks bei der Bahn frühestens ab Mittwoch

Die Lokführergewerkschaft (GDL) wird frühestens ab kommenden Mittwoch mit den lange angekündigten Streiks bei der Deutschen Bahn beginnen. Grund ist die zweitägige Jahrestagung des Beamtenbundes (dbb) in Köln, die am Montag beginnt. Die GDL gehört zu den Mitgliedsgesellschaften des dbb. Er habe mit GDL-Chef Claus Weselsky bereits vor Weihnachten verabredet, "dass während der Tagung in Köln keine Streiks stattfinden werden", sagte der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die An- und Abreise ist sichergestellt. Was danach passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand", sagte er.

Bericht: "Unerlaubte Einreisen" steigen 2023 um 38 Prozent

Die Bundespolizei hat einem Medienbericht zufolge im Jahr 2023 insgesamt 127.088 "unerlaubte Einreisen" nach Deutschland festgestellt und damit so viele wie seit dem Rekordjahr 2015 nicht mehr. Diese Zahl zitiert die Zeitung Welt unter Berufung auf einen internen Behördenbericht, der der Zeitung vorliege. Die Zahl der unerlaubt eingereisten Personen stieg demnach im Vergleich zum Vorjahr um rund 38 Prozent. Die Zahl der "illegalen Einreisen" überstieg im Jahr 2023 damit auch die aus dem Flüchtlingskrisenjahr 2016, als die Bundespolizei fast 112.000 eingereiste Personen aufgegriffen hatte. Höher lag der Wert nur im Rekordjahr 2015 mit etwas mehr als 217.000 Fällen. 2022 hatte die Bundespolizei knapp 91.986 unerlaubte Einreisen festgestellt.

Maaßen schließt Zusammenarbeit seiner Partei mit AfD nicht aus

Der frühere Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen hat eine Zusammenarbeit seiner geplanten Partei mit der AfD nicht ausgeschlossen. "Wir reden mit allen, von links bis rechts", sagte der Chef der konservativen Werteunion dem Sender Welt TV. Maaßen begründete die Pläne zur Umwandlung der Werteunion in eine eigene Partei mit dem Kurs der CDU-Führung unter Friedrich Merz. "Ich bin einer, der keine Brandmauer kennt", sagte Maaßen in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Cicero". "Wenn man sich auf gemeinsame Grundpositionen verständigen kann, dann kann man auch mit der AfD oder anderen Leuten einen Deal machen."

US-Arbeitsmarkt im Dezember stärker als erwartet

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Dezember stärker als erwartet präsentiert, was vor allem für die Lohnentwicklung galt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 216.000 zusätzliche Stellen. Volkswirte hatten einen Zuwachs um nur 170.000 erwartet.

Auftragseingang der US-Industrie im November gestiegen

Auftragseingang der US-Industrie hat sich im November um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet.

ISM-Index Service im Dezember stärker als erwartet gesunken

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Dezember abgeschwächt. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index fiel auf 50,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 52,5 erwartet nach einem Vormonatsstand von 52,7. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.

Biden verstärkt Wiederwahl-Kampagne - Rede zum Jahrestag der Kapitol-Erstürmung

Zu Beginn des Wahljahres in den USA bemüht sich Präsident Joe Biden um verstärkten Schwung für seine Wiederwahl-Kampagne. Am Freitag (21.15 Uhr MEZ) wollte Biden eine Rede zum dritten Jahrestag der Kapitol-Erstürmung durch radikale Anhänger seines Rivalen Donald Trump halten, der ebenfalls eine zweite Amtszeit im Weißen Haus anstrebt. In der Rede wollte Biden vor einer Gefährdung der US-Demokratie durch den Rechtspopulisten warnen.

Aserbaidschan nominiert Ex-Mitarbeiter des staatlichen Ölkonzerns für Vorsitz der COP29

Zum zweiten Mal in Folge findet in diesem Jahr eine UN-Klimakonferenz unter dem Vorsitz eines Vertreters der Ölindustrie statt: Aserbaidschan nominierte seinen Umweltminister und ehemals ranghohen Mitarbeiter des staatlichen Energiekonzerns Socar, Muchtar Babajew, zum Präsidenten der im November in Baku stattfindenden COP29, wie ein Ministeriumsvertreter am Freitag mitteilte. Zum Chefunterhändler des Landes wurde demnach der stellvertretende Außenminister Jalchin Rafijew ernannt.

KANADA

Dez Arbeitslosenquote 5,8% (Nov: 5,8%)

Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,9%

Dez Beschäftigte +100 gg Nov

Dez Beschäftigte PROGNOSE: +15.000

Dez Stundenlöhne +5,4% gg Vorjahr

Dez Erwerbsfähige +4.800 gg Nov

Dez Erwerbsquote 65,4% (Nov: 65,6%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)