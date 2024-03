Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Aktivität im US-Service-Sektor höher als angenommen

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Februar höher als zunächst angenommen gewesen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank zwar in zweiter Veröffentlichung auf 52,3 (Januar: 52,5) Punkte, lag aber deutlich über den in erster Veröffentlichung genannten 51,3 Punkten. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Februar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,5 (52,0) Punkte.

ISM-Index Service sinkt im Februar stärker als erwartet

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Februar rückläufig gewesen. Der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index fiel auf 52,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 53,0 erwartet nach einem Vormonatsstand von 53,4. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.

Auftragseingang der US-Industrie im Januar gesunken

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar um 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 3,1 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,2 Prozent berichtet worden.

APP-Anleihebestände sinken im Februar um 25 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände im Februar weiter abgebaut. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, verringerten sie sich um 25,396 (Januar: -33,259) Milliarden Euro. Die Bestände an öffentlichen Anleihen gingen um 20,524 (-25,539) Milliarden zurück, die an Unternehmensanleihen um 2,075 (-3,159) Milliarden, die an Covered Bonds um 2,449 (-4,109) Milliarden und schließlich die an ABS um 0,347 (-0,452) Milliarden Euro. Die EZB legt die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen nicht mehr wieder an. Der Abbau der Anleihebestände folgt daher den tatsächlichen Fälligkeiten.

Scholz: Müssen mehr für Verteidigung und Zusammenarbeit der Nato tun

Deutschland muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Verteidigungsfähigkeit und Zusammenarbeit mit den westlichen Bündnispartnern stärken, um gegen mögliche Angriffe besser gewappnet zu sein. Scholz bekräftigte nach seinem Besuch des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) in Calw seine frühere Aussage, dass ohne Sicherheit alles nichts sei.

Vorwahlen am Super Tuesday in den USA begonnen

In den USA haben in mehreren US-Bundesstaaten die Vorwahlen begonnen - insgesamt stimmen am sogenannten Super Tuesday in 15 Bundesstaaten die Wählerinnen und Wähler über die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und Republikaner ab. Von Maine bis nach Kalifornien, von Texas bis Virginia, von Alaska bis Alabama sind Millionen US-Bürger aufgerufen, ihre Stimme für den von ihnen bevorzugten Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur abzugeben.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Feb +2,8% gg Vorjahr

