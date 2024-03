Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Rohöllagerbestände steigen in der Vorwoche unerwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 22. März 2024 unerwartet gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) erhöhten sie sich gegenüber der Vorwoche um 3,165 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,952 Millionen Barrel reduziert.

Habeck: Deutschland muss sicherheitsfähig werden

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mit Vertretern aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie über Wege zur Stärkung des Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gesprochen. Angesichts der bedrohlichen weltpolitischen Lage gelte es, die Produktion von Gütern und die Sicherheitsfähigkeit zu erhöhen. Die Produktion müsse in Deutschland und Europa gesteigert werden, so der Minister. Die Regierung sehe in dem heutigen Treffen einen Auftakt zu weiteren Gesprächen. Insgesamt sei die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stark aufgestellt.

Bundeskabinett will mit Gesetz schnellere Entwicklung von Arzneimitteln

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Medizinforschungsgesetzes beschlossen, mit dem die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland verbessert werden sollen. Es ist vorgesehen, die Genehmigungsverfahren für klinische Prüfungen sowie Zulassungsverfahren von Arzneimitteln, Medizinprodukten und forschungsbedingten Strahlenanwendungen zu beschleunigen und zu entbürokratisieren. Gleichzeitig würden die hohen Standards für die Sicherheit von Patienten gewahrt bleiben.

Amazon scheitert mit Klage vor EuGH und muss "Werbearchiv" veröffentlichen

Der Internethändler Amazon muss ein "Werbearchiv" mit detaillierten Informationen über die Online-Werbung auf seiner Plattform öffentlich zugänglich machen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch entschieden. Amazon hatte gegen diese neue Verpflichtung nach dem Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union geklagt und bis zu einer endgültigen Entscheidung vorläufigen Rechtsschutz beantragt. Dieser war zunächst von einer Vorinstanz gewährt worden, wurde nun aber zurückgewiesen.

EU genehmigt Frankreich 900 Mio Euro Beihilfe für Erneuerbare

Die EU-Kommission hat ein Beihilfeprogramm Frankreichs zur Nutzung von Biomasse und erneuerbarem Wasserstoff zur Erzeugung von Energie und Brennstoffen genehmigt. Wie die Kommission mitteilte, hat das Programm ein Volumen von 900 Millionen Euro und basiert auf dem "Befristeten Rahmen zur Krisenbewältigung und zur Gestaltung des Wandels". Die Beihilfen sollen in Form von Direktzuschüssen gewährt werden, die einen Teil der beihilfefähigen Investitionskosten decken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2024 14:00 ET (18:00 GMT)