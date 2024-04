Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Netzagentur sichert verlässliche Finanzierung des Wasserstoffnetzes zu

Die Bundesnetzagentur hat der Privatwirtschaft eine verlässliche Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes in der Aufbauphase zugesichert und dazu am Dienstag mit der Branche die Konsultation über die Festlegung der Netzentgelte gestartet. Stellungnahmen können bis Ende des Monats abgegeben werden. Nach der Einigung in der Regierungskoalition Ende vergangener Woche will der Bundestag nun in dieser Woche das Gesetz zum Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes verabschieden. Der Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes soll bis 2055 durch Netzentgelte refinanziert werden. Das Kernnetz soll nun bis 2037 stehen und damit fünf Jahre später als im von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegten Gesetzentwurf.

Mecklenburg-Vorpommern genehmigt Betrieb von LNG-Terminal auf Rügen

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern hat der Deutschen Regas die Genehmigung zum Betrieb des umstrittenen LNG-Terminals im Hafen von Sassnitz-Mukran erteilt. Das teilte das Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern mit. Der zuständige Minister Till Backhaus wird die Genehmigung am morgigen Mittwoch an die Deutsche Regas übergeben. In dem auf Rügen gelegenen Hafen Mukran sollen zwei sogenannte Regasifizierungsschiffe für Flüssiggas verankert werden.

Brüssel ermittelt gegen chinesische Windturbinen-Bauer

Brüssel untersucht mögliche staatliche Subventionen bei chinesischen Zulieferern von Windparks in Europa. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte in einer Rede an der US-Universität Princeton, die EU werde die Bedingungen für die Entwicklung von Windparks in Spanien, Griechenland, Frankreich, Rumänien und Bulgarien prüfen. Namen der Firmen, die davon betroffen sind, nannte die Dänin nicht.

Russland und China wollen Allianz vertiefen

Russland und China wollen ihre Allianz vertiefen, um Versuchen der USA zu begegnen, die Weltordnung zu dominieren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf sich am Dienstag mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking, nachdem die USA China vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine aufgefordert hatten, die wirtschaftliche Unterstützung Russlands zu beenden. Das Treffen, das auf separate Gespräche mit Chinas oberstem Außenpolitikchef Wang Yi folgte, fand auch vor dem Hintergrund eines wachsenden Kampfes um Einfluss im globalen Süden zwischen dem Westen auf der einen Seite und China und Russland und ihren Partnern auf der anderen Seite statt.

Fehde zwischen Hamas und Fatah schürt Zweifel an Gazas Zukunft

In den Palästinensergebieten gibt es vermehrt Anzeichen für einen möglichen Bürgerkrieg zwischen der islamistischen Hamas und der Fatah. Damit stellen sich weitreichende Fragen, wie eine Nachkriegsregierung im Gaza-Streifen aussehen und wie stabil sie sein könnte. Ende März hat die Hamas mehrere Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza festgesetzt und zu verhindern versucht, dass ein von Mitarbeitern der Autonomiebehörde beaufsichtigter Hilfskonvoi in die Enklave gelangen konnte. Ihnen wurde vorgeworfen, mit Israel zu kooperieren.

MEXIKO

Verbraucherpreise März +0,29% (PROG: +0,35%) gg Vm

Kernrate Verbraucherpreise März +0,44% (PROG: +0,51%) gg Vm

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen März +4,2% gg Vorjahr

