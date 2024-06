Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Mai

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Mai verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,7 (Vormonat: 49,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 49,6 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Mai Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,3 von 50,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Norwegische Gaspipeline nach England ist außer Betrieb

Die Gaslieferungen zwischen Nyhamna in Norwegen und Easington in Nordengland sind zurzeit ausgesetzt, was zu Kürzungen im Gasliefersystem und steigenden Preisen in ganz Europa führt. "Es gibt operative Probleme auf der Plattform Sleipner Riser", sagte Randi Viksund, Kommunikationsdirektorin des norwegischen Pipeline-Betreibers Gassco, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es seien Reparaturen nötig, weshalb die Unterwasser-Pipeline "Langeled" außer Betrieb sei.

Ministerium: Warnungen wegen Verfehlen von Klimazielen sind Ansporn

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht in der Warnung des Expertenrats für Klimafragen, dass Deutschland sein Klimaziele 2030 verfehlen wird, einen Ansporn zur ehrgeizigen Klimapolitik und zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren. Ein Ministeriumssprecher betonte, man sei sich der Risiken für die Klimaziele bewusst und habe zudem kürzlich weitere Maßnahmen beschlossen, die der Expertenrat in seinem Sondergutachten noch nicht berücksichtigt habe.

Bund will Expertenbericht zu Elementarversicherung abwarten

Die Bundesregierung hat sich in der Frage einer Pflichtversicherung für Elementarschäden bisher auf keine Haltung festgelegt. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner verwies bei einer Pressekonferenz in Berlin darauf, dass Bund und Länder vor knapp einem Jahr die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe dazu vereinbart hätten. "Es ist so, dass wir jetzt den Bericht dieser Arbeitsgruppe abwarten", sagte Büchner. Die Arbeitsgruppe habe die Aufgabe, "alle Optionen zu prüfen, wie die Verbreitung der Elementarschadenversicherung erhöht werden kann, inklusive auch der Option einer Pflichtversicherung".

Verkehrsministerium startet Sonderprogramm zum Glasfaserausbau

Das Bundesverkehrsministerium ergänzt die im vergangenen Monat gestarteten Förderaufrufe für die "Gigabitförderung 2.0" um ein spezielles Lückenschluss-Pilotprogramm. Hintergrund seien die guten Fortschritte beim privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau, erklärte das Ministerium. Während größere Gebiete von der Telekommunikationsbranche schnell erschlossen würden, könne sich die Förderung zunehmend auf die Versorgung kleinerer Restgebiete konzentrieren. "Ob in der Stadt oder auf dem Land - wir wollen durch eine flächendeckende Versorgung mit Hochleistungsnetzen überall in Deutschland Wachstum und Teilhabe erreichen", erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Deutschland und die USA wollen Kooperation in der Raumfahrt stärken

Deutschland und die USA wollen ihre Kooperation in der Raumfahrt stärken. Auf dem ersten deutsch-amerikanischen Raumfahrtdialog in Berlin sprechen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums beide Seiten über ihre gemeinsame Satellitenmission und die Zusammenarbeit in der zivilen und kommerziellen Raumfahrt. Aktuell arbeiten Deutschland und die USA in der Satellitenmission Gravity Recovery and Climate Experiment -Continuity (GRACE-C) zusammen, bei der zwei baugleiche Satelliten wenig entfernt voneinander auf derselben Flugbahn fliegen und dabei Messungen zu globalen Veränderungen des Schwerefeldes der Erde durchführen.

VZBV: Elementarpflichtversicherung ist zweiter Schritt vor dem ersten

Die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Ramona Pop, sieht die angesichts des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg erneut diskutierte Pflichtversicherung für Elementarschäden zum gegenwärtigen Zeitpunkt kritisch. "Eine verpflichtende Elementarschadensversicherung ist der zweite Schritt vor dem ersten", erklärte sie. Die Bundesregierung sollte zunächst gesetzlich definieren, welche Risiken durch Wohngebäudeversicherungen abgesichert werden müssten.

