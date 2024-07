Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Juni

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juni abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,05 Punkte, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Mai wurde der Indexstand auf plus 0,23 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,18 genannt worden war.

Bundesregierung will Verfahren in der Rüstungsindustrie beschleunigen

Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in der Rüstungsindustrie. Das bestätigte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Mehrere Ministerien seien an der Strategie beteiligt. Für die Nennung von Details sei es aber noch zu früh. Laut Handelsblatt will er das Strategiepapier zur Verteidigungsindustrie im August vorstellen.

Wettbüros sehen weiter hohe Chancen für Trumps Wahlsieg

Trotz des Rückzugs von Präsident Joe Biden aus dem Rennen und der Unterstützung von Kamala Harris liegt Donald Trump bei den Wetten um den Einzug ins Weiße Haus weiterhin klar in Führung. Ein Kontrakt auf Trumps Sieg kostete am frühen Montag 0,61 Dollar, so die Daten von PredictIt, einem Online-Marktplatz, der Wetten auf politische Ereignisse anbietet. Das bedeutet, dass der ehemalige Präsident eine 61-prozentige Chance auf einen Sieg im November hat, während es vor einer Woche noch 69 Prozent waren. Die implizite Wahrscheinlichkeit, dass Vizepräsident Harris im November gewinnt, lag am frühen Montag bei 39 Prozent. Das ist ein Anstieg von 25 Prozent, bevor Biden am Sonntag seine Wiederwahlkampagne beendete und sie unterstützte.

EU prüft Belgiens Unterstützung für Reaktorlaufzeitverlängerung eingehend

Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Belgiens geplante staatliche Unterstützung für die Laufzeitverlängerung der beiden Atomreaktoren Doel 4 und Tihange 3 mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang steht. Die beiden Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von 2 Gigagwatt (GW) gehören Tochtergesellschaften des französischen Energieunternehmens Engie. Belgien plant, ihre Laufzeit um zehn Jahre zu verlängern, um die Stromversorgungssicherheit in Belgien und seinen Nachbarländern zu gewährleisten und gleichzeitig die CO2-Intensität des belgischen Strommixes so gering wie möglich zu halten.

Bloomberg unterstützt Kamala Harris nicht und warnt vor überstürzter Entscheidung

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat anzutreten, als "einen Akt der Selbstlosigkeit" bezeichnet. Die Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützte Bloomberg in seiner Stellungnahme auf X allerdings nicht und hat sie nicht einmal erwähnt. Bloomberg ermutigte die Demokraten, "den Puls der Wähler zu fühlen, vor allem in den umkämpften Staaten, um festzustellen, wer am besten positioniert ist, um im November zu gewinnen und das Land in den nächsten vier Jahren zu führen". Bloombergs Erklärung steht im Gegensatz zu der Welle von Unterstützungsbekundungen, die Harris in den letzten 24 Stunden erhalten hat. "Die Entscheidung ist zu wichtig, um sie zu überstürzen", schrieb Bloomberg, "denn die Wahl ist zu wichtig, um sie zu verlieren."

