Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Faeser bestätigt Abkommen zu schnelleren Abschiebungen in die Türkei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat einen Abschiebedeal mit der Türkei bestätigt und die konsequente Abschiebung irregulärer Migranten in die Türkei angekündigt. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, die Türkei habe wohl angeboten, bis zu 500 Staatsbürger je Woche aus Deutschland zurückzunehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Anfang der Woche den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in New York getroffen.

Destatis meldet am 16. Oktober Einzelhandelszahlen für August

Das Statistische Bundesamt (Destatis) will im Oktober seine reguläre Berichterstattung zur Konjunktur im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor wiederaufnehmen. Wie Destatis mitteilte, sollen am 16. Oktober saison- und kalenderbereinigte Einzelhandelsumsatzzahlen für August veröffentlicht werden. Danach sollen auch die Ergebnisse für den kalender- und saisonbereinigten Umsatz im Dienstleistungsbereich und im Gastgewerbe wie gewohnt über Pressemitteilungen veröffentlicht werden.

Brantner und Banaszak kandidieren für den Bundesvorsitz der Grünen

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner und ihr Parteikollege Felix Banaszak haben ihre Kandidatur für den Vorsitz ihrer Partei angekündigt. Sie wollen Nachfolger von Ricarda Lang und Omid Nouripour werden, die diese Woche überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben hatten.

Heil: Brauchen aktive Industrie- und Wirtschaftspolitik wegen Arbeitsmarkt

Nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist wegen steigender Arbeitslosenzahlen ein Wachstumsimpuls für den Arbeitsmarkt notwendig. Zuvor hatte die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt, dass die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im September gegenüber dem Vormonat um 17.000 gestiegen ist, nachdem sie im August um revidiert 4.000 zugelegt hatte. Ohne saisonale Einflüsse sank die Zahl der Arbeitslosen im September zwar um 66.000 auf 2.806.000, aber dieser Rückgang sei geringer als sonst in der Herbstbelebung üblich, so der Minister.

Stimmung der US-Verbraucher im September verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 70,1 von 67,9 Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 69,3 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 69,0.

PCE-Inflation in den USA sinkt im August - Kernrate steigt

Eine wichtige US-Inflationskennziffer ist im August in der Gesamtrate gesunken, aber in der Kernrate gestiegen. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag nur noch um 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Chinas Zentralbank senkt Zinssätze um jeweils 20 Basispunkte

Die chinesische Zentralbank hat den Leitzins gesenkt und die Anforderungen für die Mindestreserven der Geschäftsbanken reduziert. Damit hat sie ihre Zusage von Anfang der Woche eingelöst, die sich abschwächende Wirtschaft stärker zu unterstützen.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Juli BIP +0,2% gg Juni

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)