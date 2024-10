Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Harris-Kampagne erhält im dritten Quartal mehr als 1 Mrd Dollar

Die Kampagne von US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat im dritten Quartal mehr als 1 Milliarde Dollar an Spenden eingenommen, mehr als doppelt so viel wie die Spenden des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, wie aus neuen Bundesunterlagen hervorgeht. Dank der massiven Spendeneinnahmen, die von ihrem wichtigsten Wahlkampfkomitee, verwandten Spendenkomitees und dem Demokratischen Nationalkomitee aufgebracht wurden, verfügte Harris' Organisation Ende September über rund 348 Millionen Dollar in bar. Trumps Wahlkampfkomitee, verwandte Komitees und das Republican National Committee erhielten im dritten Quartal rund 417 Millionen Dollar an Spenden, wie aus den bei der Federal Election Commission eingereichten Unterlagen hervorgeht. I

McDonald's betont Neutralität bei US-Präsidentschaftswahlkampf

McDonald's will bei den US-Präsidentschaftswahlen politisch neutral bleiben, nachdem beide Kandidaten ihre Affinität zu der Fast-Food-Kette betont haben. Nach dem Besuch des Republikaners Donald Trump in einer McDonald's-Filiale in Pennsylvania am Sonntag teilte das Unternehmen seinen US-Mitarbeitern in einer internen Mitteilung mit, dass es keine Präsidentschaftskandidaten unterstütze. Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden hätten den Besitzer der Filiale auf das Interesse des ehemaligen Präsidenten angesprochen, diese Filiale zu besuchen und an der Fritteuse zu arbeiten. Trump hat schon oft seine Vorliebe für McDonald's-Essen bekundet.

Faeser kündigt Beratungen mit Ländern zu Sicherheitspaket an

Nachdem der Bundesrat Teile des Sicherheitspakets der Regierung gestoppt hat, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun Beratungen mit den Ländern zu den vorgesehenen Befugnissen für Ermittlungsbehörden aufnehmen. Sie übte scharfe Kritik an CDU und CSU. "Die Union blockiert von uns vorgeschlagene Befugnisse, mit denen die Ermittlungsbehörden Terrorverdächtige, Mörder und Vergewaltiger besser aufspüren und fassen können. Hier geht es um islamistische Terrorvideos oder furchtbare Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch, in denen Täter erkannt und durch Gesichtserkennung identifiziert werden können", sagte Faeser der Rheinischen Post.

Scholz: Steigerung der Produktivität ist entscheidend

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mehr Anstrengungen zur Steigerung der Produktivität in Deutschland und in diesem Zusammenhang auch mehr Mut bei Investitionen in Wagniskapital gefordert. Zwar sei ein "Abgesang" auf die deutsche Wirtschaft "völlig unangebracht, weil die Kräfte, die in unserem Land stecken, Erfindergeist, Innovationskraft und Fleiß, auch heute noch tragen", sagte Scholz beim Digital-Gipfel der Bundesregierung in Frankfurt. "Aber wir müssen uns ins Zeug legen", forderte der Kanzler. "Ganz entscheidend dafür ist, unsere Produktivität zu steigern."

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)