Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

BdB: Europa sollte bei Umsetzung von Basel 3 auf Sicht fahren

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB), die Interessenvertretung der Privatbanken, hat die EU-Kommission aufgefordert, zu beobachten, ob die USA unter Präsident Donald Trump den Eigenkapitalstandard Basel 3 wie vereinbart einführen. In einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt sagte Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, sollte das nicht geschehen, müsste auch Brüssel über "Anpassungen" nachdenken. An den Zielen der Net Zero Alliance wollen die deutschen Banken Herkenhoff zufolge aber festhalten, auch wenn einige US-Institute inzwischen ausgetreten sind.

Kritik von FDP und Kapitalanleger an Habeck-Vorstoß zu Kapitalerträgen

Vorschläge des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck, Sozialbeiträge auf Kapitalerträge zu erheben, sind auf scharfe Kritik bei der FDP und der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gestoßen. Die FDP bezeichnete die Forderungen nach der Einführung von solchen Sozialabgaben als "Habeck-Klau". Der designierte FDP-Generalsekretär Marco Buschmann sagte, die Vorschläge seien nicht nur teuer, sondern auch ein "ganz tiefer Griff in die Tasche normaler Menschen". Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) warnte vor neuen Belastungen für die Mittelschicht.

Wer­bung Wer­bung

Baubranche fordert "Offensive Wohnungseigentum" gegen Altersarmut

Angesichts einer Eigentumsquote in Deutschland von unter 44 Prozent fordert die Braubranche von der Bundesregierung eine "Offensive Wohnungseigentum", die 500.000 Haushalten pro Jahr erstmals eigenes Wohnungseigentum ermöglichen soll. Das Pestel-Institut hat eine entsprechende Forderung in der Wohnungsbau-Studie "Wohneigentum in Deutschland" für den Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel gestellt. Eine staatliche Wohneigentumsoffensive sei notwendig, um das Absinken der Eigentumsquote in Deutschland umzukehren und so besonders der Belastung von Seniorenhaushalte durch steigende Mieten entgegenzutreten.

DIHK fordert Senkung der für die Industrie bedrohlich hohen Energiepreise

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt vor einer Bedrohung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen durch die hohen Energiekosten und fordert von der Politik Gegenmaßnahmen. Sie verwies auf alarmierende Zahlen bei abwanderungswilligen Unternehmen, die ein Gegensteuern dringlich machten. Die DIHK forderte, dass das Stromangebot erst ausgebaut werden müsse, bevor Kraftwerke abgeschaltet würden. Außerdem müssten Entgelte bezuschusst sowie Steuern und Abgaben auf EU-Niveau gesenkt werden.

Wer­bung Wer­bung

Bund erwägt Komplettverkauf von Uniper - Agentur

Die Bundesregierung spielt laut einem Agenturbericht einen Komplettverkauf von Uniper durch. Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, hat der Bund für das von ihm gehaltene Paket von 99,12 Prozent unter anderen den kanadischen Asset Manager Brookfield im Blick. Uniper lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Von Brookfield war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte auf Anfrage dieser Nachrichtenagentur, dass man solche Spekulationen "wie üblich generell nicht kommentieren" werde.

Bund will Gesetz für einmalige Hilfe von hochverschuldeten Kommunen

Die rot-grüne Bundesregierung strebt eine Grundgesetzänderung zur Linderung des kommunalen Altschuldenproblems an und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums, der sich noch in der Abstimmung mit den verschiedenen Ministerien befindet und in den Dow Jones Newswires Einblick hatte, sieht die Schaffung einer einmaligen Ausnahmeregelung vor. Dadurch soll der Bund grundgesetzkonform in die Lage versetzt werden, maximal die Hälfte der Ende 2023 auf rund 31 Milliarden Euro bezifferten Liquiditätskredite der Städte und Gemeinden in Deutschland zu übernehmen. Das Vorhaben einer Grundgesetzänderung benötigt im Bundestag und im Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Angesichts der vorgezogenen Bundestagswahl Ende Februar ist diese ungewiss.

Safe-Index misst Optimismus in Deutschlands Chefetagen

Der Frankfurter Forscher Alexander Hillert hat ein monatliches Barometer zur Stimmungslage in den Führungsetagen von Unternehmen entwickelt, die in den Börsenindizes der DAX-Familie notiert sind. Der Safe Manager Sentiment Index zeigt an, wie optimistisch oder pessimistisch Vorstände und Finanzverantwortliche von Unternehmen sind. Er beruht auf der Analyse von Berichten und Konferenztranskripten der Unternehmen, gibt Einblick in die aktuelle Investitionsbereitschaft der Führungsetage und erlaubt Rückschlüsse auf mittel- und langfristige Trends bei Aktienrenditen.

USA

Conference Board Index für Beschäftigungstrend Nov revidiert auf 109,45 von 109,55

DJG/DJN/apo/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)