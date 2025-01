Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im Januar ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 71,1 von 74,0 Ende Dezember. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 73,2 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 73,2.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft verlangsamt sich im Januar

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,4 von 55,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur kommunalen Altschuldenproblematik

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem die Bundesregierung einen Betrag zur Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik leisten will. Dadurch sollen die finanziell klammen Kommunen in die Lage versetzt werden, mehr Investitionen zu tätigen. Mit dem Vorhaben soll das Grundgesetz um einen neuen Artikel 143h ergänzt werden. Die Änderung des Grundgesetzes ist nötig, damit der Bund einmalig kommunale Altschulden gemeinsam mit den Ländern übernehmen darf. Ende 2023 beliefen sich die Liquiditätskredite der Städte und Gemeinden in Deutschland auf rund 31 Milliarden Euro. Aufgrund der Grundgesetzänderung muss dem Vorhaben eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundestags und Bundesrats zustimmen.

Russland weist Trumps Drohungen zur Ukraine ab

Die ersten Versuche von US-Präsident Donald Trump, den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine-Frage an den Verhandlungstisch zu locken, wurden im Prinzip mit einem Achselzucken quittiert. "Wir sehen hier nichts Neues", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, einen Tag nachdem Trump auf seiner Plattform Truth Social angedeutet hatte, dass er bereit sei, den wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu erhöhen, nachdem nach dem Einmarsch in die Ukraine vor fast drei Jahren eine Reihe von Sanktionen verhängt worden war.

USA

Median-Preis bestehender Häuser Dez +6,0% gg Vj auf 404.400 USD

Bestand unverkaufter Häuser bei 3,3 Monatsangeboten

Verkäufe bestehender Häuser Dez PROGNOSE: 4,20 Mio Jahresrate

Verkäufe bestehender Häuser Dez +2,2% auf 4,24 Mio Jahresrate

