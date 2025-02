Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Januar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,03, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde der Indexstand auf plus 0,18 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,15 genannt worden war.

Opec+ wird Förderung 2025 wohl nicht erhöhen

Eine Erhöhung der Ölförderung durch die Opec+ wird in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Marktdynamik nicht erwartet, sagt Shin Kim, Leiterin von Altview bei S&P Global Commodity Insights. Das Kartell und seine Verbündeten werden in Kürze entscheiden, ob sie an ihren Plänen festhalten, die Produktion ab April schrittweise zu erhöhen, trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach niedrigeren Preisen.

Wer­bung Wer­bung

Ramelow zeigt sich offen für Zusammenarbeit mit Merz

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kann sich eine Zusammenarbeit der Linken mit einer von Friedrich Merz (CDU) angeführten Bundesregierung vorstellen. Die Linksfraktion im Bundestag bezeichnete Ramelow im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel als "genauso kompromissfähig, wie es meine Fraktion im Thüringer Landtag ist". Die Linke habe ein hohes Maß an Gemeinsamkeit mit den anderen demokratischen Parteien. Die Linke besitzt im künftigen Bundestag eine theoretische Sperrminorität mit der AfD. Mit ihr könnten die Fraktionen etwa eine Reform der Schuldenbremse verhindern, für die eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Ramelow selbst würde einer Lockerung der Schuldenbremse zustimmen.

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)