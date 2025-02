Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen kräftig

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 22. Februar kräftig zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 242.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 2,3 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2024 schwächer gewachsen als im Vorquartal. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg des BIP von 2,3 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung bereits ein Plus von 2,3 Prozent gemeldet hatte. Im dritten Quartal war das BIP um 3,1 Prozent gewachsen.

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Januar deutlich

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Januar stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wuchsen die Orders gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 1,8 (vorläufig: minus 2,2) Prozent nach oben revidiert.

Protokoll: Mehr Inflationssorgen im EZB-Rat im Januar

Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sind am 29. und 30. Januar 2025 Sorgen wegen gestiegener Inflationsrisiken laut geworden. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgeht, wurde in den Beratungen auf Umfragen verwiesen, laut denen das Risiko zu hoher Inflationsraten als schwerwiegender bewertet wurde als das Risiko zu niedriger Inflationsraten. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sprach von der "Alternative", den Einlagensatz bei 3,00 Prozent zu belassen, anstatt ihn, wie schließlich beschlossen, auf 2,75 Prozent zu senken.

Trump: Importzölle gegen Mexiko, Kanada und China gelten ab Dienstag

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China sollen am Dienstag nächster Woche in Kraft treten. In einem Beitrag auf seiner Nachrichtenplattform Truthsocial schrieb Trump, am 4. März würden Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko in Kraft treten. Importe aus China würden an diesem Tag mit "zusätzlichen 10 Prozent Zoll" belegt.

USA

Index ausstehende Hausverkäufe Jan -5,2% gg Vorjahr - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe Jan -4,6% gg Vm auf 70,6 - NAR

